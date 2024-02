El PAN designará candidata a presidenta municipal en Escuinapa por encuesta

Escuinapa, Sin.- Basados en los resultados de una encuesta que se va realizar a la ciudadanía, el Partido Acción Nacional designará a quien será la candidata a la Presidencia Municipal en Escuinapa.

Roxana Rubio Valdéz, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, recordó que al blanquiazul le tocó siglar a tres de los candidatos a presidentes municipales en el sur, que son Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

Expuso que su visita a Escuinapa fue principalmente con la intención de conciliar al panismo para el siguiente proceso electoral.

"Primero que nada estamos tratando de conciliar al panismo, tenemos que empezar por casa, aquí somos un partido democrático, no somos un partido de dedazo, que escuchamos a todas las corrientes en el partido para ir a dar a fuera la batalla".

Destacó qué actualmente son tres las mujeres quienes aspiran a ser la candidata: Jaqueline Oros Grave, Celia Sarabia Abrajan y Claudia Tiznado Flores, por lo que se tomó la decisión de realizar una encuesta para ver quien será la candidata.

"Que se decidió en la mesa, levantar una encuesta, porque quiero que salga el panismo lo más unido que se pueda, algunos optan por Jaque, otros por Celia y otros por Claudia, las tres son extraordinarias mujeres, creo que las tres pueden dar la batalla allá afuera y pues vamos a hacer una encuesta".

Asimismo, aclaró que esta encuesta se estará haciendo de manera abierta a la ciudadanía, sin necesidad de que sea solamente la militancia panista, ya que lo que interesa es que sea alguien que en realidad pueda tener la aceptación ciudadana.

"Yo no estoy casada con el tema de panista o priista, lo que requerimos es de una candidata competitiva, hay ciudadanas, tenemos también una panista y una priista, tenemos para escoger, lo que queremos es ganar en Escuinapa, vamos en una Coalición, ya que se nos quite el chip a los panistas que tiene que ser un panista, tenemos que ir en Coalición, tenemos que ir con alguien competitivo y si el más competitivo no es un panista, hay que ir con un priista o con un ciudadano".

Por último, dijo que se contempla que sea un lapso de una semana aproximadamente cuando se esté levantando la encuesta, la cual será realizada por una encuestadora que será propuesta por las mismas aspirantes.