Blanca García se va de manera definitiva de la Presidencia Municipal de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La Presidenta Municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, se estará retirando del cargo de manera definitiva a partir de la próxima semana, así lo informó la propia alcaldesa.

La Presidenta Municipal externó que luego de sostener una reunión con la dirigencia de Morena, se llegó a la decisión de presentar su licencia definitiva, lo cual lo será el próximo lunes.

"El próximo lunes vamos a convocar a sesión de Cabildo, me voy a reunir con los regidores, esto para pedir mi licencia definitiva para presentarla al Congreso, me retiro del cargo, se va a presentar ante el Congreso del Estado el 29 de febrero, primeramente el lunes por la tarde, ahorita se está elaborando la orden del día para pedirlo en Cabildo y presentarlo ante el Congreso del Estado".

Resaltó que al estar tomando la decisión de retirarse del cargo definitivamente, es porque ya hay una indicación de su partido, que era lo que estaba esperando.

"Al retirarme el cargo, al irme es porque ya hay una indicación, hay que ser disciplinada, respetuosa de los tiempos, se da eso y es por eso que ya estoy haciéndolo público ... Es una indicación (retirarme de manera temporal) pero también es de manera personal, entonces hay que hacerlo el próximo lunes para el 29 llevarlo al Congreso del Estado".

Asimismo, dijo sentirse con las posibilidades de poder competir y poder regresar al cargo como Presidenta Municipal.

De igual manera, dijo retirarse de manera satisfactoria al haber realizado un buen trabajo en estos más de dos años y su intención de buscar la reelección es para seguir trabajando en beneficio de los escuinapenses.

"Me voy muy tranquila, hemos hecho mucho, pero quisiéramos hacer más, no te alcanza el día para atender tanta gente, sé que son muchas colonias, casi 60 mil habitantes a los cuales les tienes que buscar una solución a sus problemas, no se puede resolver todo, pero sí intentarlo, buscar una solución de la mano con los mismos ciudadanos".

"Sé que en estos primeros dos años fue para sanear y próximamente que regresemos, la próxima administración será para hacer beneficio, será mayor el beneficio porque no vamos a seguir arrastrando esas deudas millonarias que tenía el municipio".

Por último, dijo desconocer quién se estará quedando en su lugar, ya que esto le corresponde al Congreso del Estado designarlo, aclarando que puede ser un integrante del Cabildo, un funcionario o un ciudadano sin necesidad de que esté cumpliendo con algún cargo público.