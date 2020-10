El Halloween un festejo que la iglesia reprueba: Padre Robles

Culiacán, Sin.- El vocero de la Diócesis de Culiacán, Esteban Robles hizo un llamado a los padres de familia para que no expongan al contagio del Covid-19 a sus hijos al festejar una fiesta pagana como es el Halloween, un festejo, dijo, que la iglesia católica reprueba porque no tiene nada que ver con nuestro recuerdo cristiano de los Fieles Difuntos, y que todas sus connotaciones son nocivas y contrarias a los principios elementales de nuestra fe.

“Dios quiera que alcancemos a celebrar una navidad como siempre la hemos festejado, pero si nos seguimos portando sin respetar los protocolos de salud, podemos perder hasta estos festejos, por lo que la recomendación es que redoblemos los cuidados, estar más resguardados y decirle no al Halloween”, demandó.

El Vocero de la Diócesis de Culiacán reiteró que el Halloween no es costumbre de la Iglesia, no es una fecha para celebrar, no corresponde a las tradiciones en nuestro país, además dijo que al momento de pedir Halloween se corre el riesgo de contagio.

Pidió, a los padres de familia ser más creativos para retener a sus hijos y que no participen de esas acciones y así evitar que los niños se contagien.

“Lo que hay que promover en estos momentos es el seguir cuidándonos, el distanciamiento social, el cuidarnos significa no andar fuera, evitar las aglomeraciones y más viendo las cifras que nos presentan estamos en los primeros lugares de contagios”, indicó.

El sacerdote que sufrió por esta enfermedad letal, llamó a la sociedad en general a tomar muy en serio el Covid-19 y que muchos todavía la consideran un invento.





“Si queremos estar bien más rápido, necesitamos un poquito de más cuidados. Hay muchas personas contagiadas, yo soy sobreviviente de Covid-19 me fue muy mal, pero gracias a Dios salí adelante, por eso la invitación es a tomar muy en serio esta enfermedad que muchos consideran todavía que es un invento, sin embargo, no lo es ahí están las cifras, ahí están los testimonios, está mi testimonio y no es nada agradable, pero creo que cuando la sociedad nos unimos, hemos demostrado que somos solidarios y hemos salido de situaciones bien difíciles, esta no puede ser la excepción, necesitamos desbordarnos más”, dijo.

















