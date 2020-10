Diputados demandan a López Obrador dejar a un lado medidas nocivas contra el campo sinaloense

Culiacán, Sin.- Gran polémica causó el posicionamiento del diputado del PRI, Faustino Hernández quien amenazó de que los productores no se quedarán con los brazos cruzados si el gobierno federal no rectifica sus medidas nocivas en contra de la rentabilidad del campo mexicano.

En tribuna legisladores de Morena encabezados por su coordinadora Graciela Domínguez le reviraron al priista al advertir que los priistas tienen miedo a perder los fideicomisos, pero que éstos se van y los recursos se quedan.

“El recurso público va a seguir apoyando las causas justas que deberían de haber sido apoyado por los neoliberales y ahora protestan al señalar de que no hay corruptos en la cárcel por esos malos manejos”, señalaron.

El diputado del PRI, Faustino Hernández Álvarez, insistió que es muy lamentable que todo lo que están desapareciendo no lo sustituyen con algo mejor, sino con otros programas y dependencias que simplemente no funcionan, donde no hay reglas claras, que realmente sirvan, que den soluciones y agilicen los trámites.

Destacó la desaparición de 109 fidecomisos, entre ellos el fondo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, lo que representa una disminución de más de 12 mil 563 millones de pesos que se utilizaban para otorgar créditos a las actividades productivas del sector rural.

“Si no rectifican, los productores haremos valer nuestra voz. Que les quede claro: no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Vamos a defender con todo nuestra actividad productiva, nuestra fuente de trabajo, que nos da el sustento para nuestras familias. En las comunidades, en los ejidos, en las calles, vamos a defender con energía, con dignidad y con argumentos a nuestra agricultura, uno de los pilares de Sinaloa”, manifestó.

La diputada de Morena, Graciela Domínguez precisó que las políticas neoliberales dejaron más pobres, pero les aclaró que esa política ya no les va a servir para hacerse ricos y que el presidente no abandonará el campo sinaloense, por lo que les pidió a los legisladores del PRI que hablen con la verdad.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado

El problema es por mayor presupuesto y no de claridad presupuestal, eso es lo que deben de exigir claridad no opacidadGraciela Domínguez

El diputado de Morena, Jesús Ramón Monreal Cázares en tribuna se presentó como campesino al señalar que nació en el surco “soy de campo”, cuando el diputado Faustino Hernández dudó de sus orígenes.

Llamó a los priistas a dejar a un lado las verdades a medias y las mentiras completas al asegurar que el presidente López Obrador está con todos los agricultores.

“No hay desaparición de la financiera rural y no existe ningún daño, el decreto con lo que se reforma, garantiza que los recursos previstos seguirán siendo parte de su patrimonio, lo que sí termina con ese decreto es la opacidad y discrecionalidad con la que eran manejados, los resultados”, indicó.

La diputada del PRI, Ana Cecilia Romero aclaró que son cerca de 50 mil productores que se quedaron sin el apoyo de la financiera rural.

“Son 22 mil productores maiceros y 26 mil productores los que estaban en la financiera, hoy la preocupación es grande, al desaparecerla, por ello exhortamos a los diputados federales que no dejen por fuera a los productores sinaloenses, de lo contrario, se vendrá una enorme crisis en el campo”, dijo

“Da la impresión de que quieren desaparecer al sector agrícola. Quieren que toda la gente abandone los pueblos y las comunidades para que se vayan a las ciudades, para hacer no sé qué cosa. Porque no solo están eliminando una fuerte de financiamiento para las actividades productivas de los campesinos, también están desapareciendo múltiples programas gubernamentales que servían de apoyo a los productores agrícolas, ganaderos y a pescadores”, finalizó.









