Un peligro que se militarice la seguridad pública: PT

Culiacán, Sin.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Mario Rafael González Sánchez afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tomó por asalto la Guardia Nacional y violentó la Constitución federal.

En tribuna “El Capi” quien fue federal, opinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de tener cuidado, ya que, esta situación es peligrosa tanto para él como para todos los mexicanos, ya que, el 50 por ciento de la sociedad es cuidado por policías civiles, estatales y municipales.

Sin embargo, el coordinador del grupo parlamentario del PT, aclaró que dentro de los mandos militares y civiles existen excelentes elementos que no son corruptos, pero, insistió, que no debe permitirse que se quite el poder de los civiles en la Guardia Nacional.

“No podemos permitirlo, estaríamos dándole todo el poder en un solo hombre, y el señor presidente estaría completamente vulnerable. Se militarizó la seguridad pública”, dijo.

Insistió que después de la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el ejército se puso al mando de la Guardia Nacional violando así el artículo 129 constitucional donde se advierte que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede encabezar otra comandancia.

El coordinador del grupo parlamentario del PT reiteró que el sucesor de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se encontrará con una novedad: ya no tiene ningún mando sobre el comandante de la Guardia Nacional.

Recordó que, en el Congreso de la Unión, durante febrero de 2019, se discutió ampliamente la reforma constitucional para crear la Guardia que desde entonces tenía matices claramente militares y, para atraer a parte de la oposición y que votaran con mayoría calificada a la reforma constitucional, se consensuó que fuera un civil quien estuviera en la punta de la cadena de mando.

Foto: Cortesía | H. Congreso de Sinaloa

El diputado petista dijo que es lamentable que a López Obrador se le haga creer que la seguridad interna puede ser manejada por el ejército mexicano, pero no le dicen que se violenta la seguridad nacional y la Constitución, e incluso contraviniendo la posición dentro de las mismas corporaciones para que la Guardia Nacional sea dirigida por civiles.

Recordó que además del asalto de los militares se presentó una situación que avergüenza al país es la detención en Estados Unidos la detención de un secretario de la Defensa Nacional, y un ex secretario de Seguridad Pública.

Aseguró que se está haciendo una limpia de todos aquellos funcionarios que tenían nexos con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fueron separados de sus cargos, no porque fueran buenas personas o hubiese alguna duda, sino que sí tenían delitos que perseguir.

“Hay 20 nombres que tiene la DEA y que son generales de alto mando que están en este momento. Sé me estoy arriesgando demasiado por decir esto”, concluyó.









