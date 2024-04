Por amenazas e intimidación, presentan denuncia contra jueza Aragón Cutiño

Mazatlán, Sin.- Por intimidación y amenazas la ciudadana Karina Rodríguez López presentó una denuncia ante la Fiscalia General del Estado contra la jueza Ana Karina Aragón Cutiño.

En rueda de prensa la afectada explicó que fue amiga de Aragón Cutiño por más de 10 años, tiempo en el que fue testigo de la relación consensuada que mantenía Ana Karina con el hoy candidato al Senado Enrique Inzunza Cázares.

Contexto

Ana Karina Aragón Cutiño mantiene una denuncia vigente ante la Fiscalía General de la República contra el hoy candidatos al senado por Morena Enrique Inzunza Cázares, por los delitos de trata de personas, actos pornográficos y violación agravada, de la que ella suspestamente fue víctima cuando él fue presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, en el 2016.

Amenazas

Rodríguez López indicó que siempre se ha mantenido al margen de la situación, incluso cuando terminó su relación de amistad con Ana Karina pero fue en septiembre del año pasado cuando ésta la amenazó con denunciarla por suplantación de identidad, al acusarla de que creaba perfiles falsos para molestarla.

La víctima cree que hizo esto con la intención de que no se diera a conocer lo que sabe sobre esta supuesta relación.

"Soy una persona que conoció la relación que tuvo con el licenciado Inzunza, fuimos amigas desde el año 2011 nuestra relación se fracturó en el 2021 y aun así me mantuve al margen", dijo.

Aclaró que ella no es funcionaria pública ni tampoco ha ocupado un puesto dentro de este ámbito.

"Ella me intimidada para que yo no hiciera público nada de esto, pero ya ha llegado muy lejos, ya lo politizó", agregó.

Foto: Carla González/ El Sol de Mazatlán

Sin respuesta

Rodríguez López narró que fue el 23 de septiembre cuándo recibió la primera amenaza vía Instagram y el 30 de octubre presentó la denuncia ante la Fiscalía, razón por la cual se le otorgaron medidas de protección, pero hasta el momento nadie la ha buscado y este mecanismo no se ha hecho efectivo.

Indicó que la semana pasada la funcionaria del Poder Judicial la citó en un domicilio de Mazatlán, donde radica actualmente, para platicar con ella, pero no accedió ya que no quiere tener contacto alguno. Asimismo, que la semana pasada acudió la Fiscalía para ver el avance de su denuncia y le dijeron que no encontraban el expediente.

Karina Rodriguez Lopez precisó que decidió hacer público el caso como una acción de presión, ya que la FGE no avanza en su caso y también para responsable a la jueza de cualquier cosa que le suceda a ella o a sus hijos.

"Quiero que quede aquí público, lo digo, que cualquier cosa que a mí me pase yo la hago responsable", expresó.