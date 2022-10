El caso Azteca Lighting y una denuncia de acoso sexual persiguen a Edgar Zatarain

Con al menos tres denuncias en su contra y una investigación para ver qué tan "embarrado" está en la compra de las 2 mil 139 luminarias a un costo de 400.8 millones de pesos que realizó de forma directa el Ayuntamiento de Mazatlán a la empresa Azteca Lighting, así llega Édgar González Zataráin a la presidencia de Mazatlán.

Ratificado en el puesto por el Congreso del Estado tras tomarlo de manera provisional luego de la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres, el nuevo alcalde, además de solucionar las fallas que se tienen en los servicios públicos como recolección de basura, alumbrado público y fugas de agua y drenaje, deberá también luchar con los fantasmas de su pasado como aliado del "Químico".

También pudes leer: ¿Quién es Édgar González Zataráin? El alcalde sustituto de Mazatlán

Para empezar, el Partido de la Revolución Democrática informó que se investigará qué tan involucrado está en la compra que se hizo de estas luminarias cuando él fungía como secretario del Ayuntamiento y que en caso de que también sea responsable, se interpondrá una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado.

"Hay que investigarlo, porque él ahora está del otro lado y puede estar cambiando lo que fue, porque a sabiendas de que fue el secretario, era de todas las confianzas del presidente "Químico" Benítez Torres), eso sí hay que investigarlo", afirmó Oner Lazcano López, dirigente del PRD en Sinaloa.

Mucho se ha dicho que González Zataráin no firmó el acta pública 87/2022 del Comité de Adquisiciones, en la que se hacía el requerimiento de las 2,139 luminarias, supuestamente porque no asistió a dicha sesión de Cabildo, sin embargo, existe un documento que él sí firmó y es el contrato, OM-UA-145/2022, el cual se celebró solo unas horas después de la sesión, el pasado 2 de marzo del 2022.

Benítez Torres es ahora el único imputado por el caso luminarias, sin embargo, en este asunto tienen responsabilidad todos los que participaron en el millonario contrato con Azteca Lighting.

Acusado del acoso

González Zataráin también enfrenta una demanda penal por acoso sexual hacia una ex funcionaria municipal, luego de unas declaraciones que hizo el ex secretario del Ayuntamiento a mediados del mes de junio por el cobro de 111 millones de pesos que exigía el grupo ArHe por concepto de interés por el caso Nafta.

Quién señaló a González Zataráin por este supuesto delito es Cielo Rosa Muncharraz Elías, ex trabajadora del Ayuntamiento en el departamento de Asuntos Jurídicos, cargo que ejerció desde 2019 al 2021, justamente cuando en la administración de Benítez Torres se pagó a ArHe la cantidad de 141 millones de pesos por el caso NAFTA, que se venía arrastrando de varios años atrás.

Retomar la relación con el PAS

En su primer día como alcalde, González Zataráin declaró que no descarta retomar los acuerdos electorales que el "Químico" rompió con el Partido Sinaloense tras su elección en el 2021, lo que generó una crisis política al interior del Ayuntamiento durante las primeras semanas de su segundo periodo de gobierno.

"Si es necesario los vamos a retomar con mucho gusto, estoy abierto a eso", dijo González Zatarain minutos después de rendir protesta frente a los legisladores como presidente municipal de Mazatlán. Y lo cumplió un día después, al nombrar a Rafael Mendoza Zataráin como el nuevo secretario del Ayuntamiento.

Mendoza Zataráin, ex vicerrector de la Unidad Regional Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ex diputado local por el Partido Sinaloense, había sido nombrado Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán el 3 de noviembre del 2021, votado por 8 de los 14 integrantes del Cabildo, en esa ocasión también fueron nombrados como Tesorero, Felipe Parada Valdivia y como Oficial Mayor, Santos Guillermo Aguirre López.

Sin embargo, no tomaron posesión debido a los conflictos políticos que existían entre el ex alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, y ediles de oposición.

En medio de este panorama, González Zataráin enfrenta el reto de ser presidente municipal de Mazatlán, papel que no desconoce, ya que fue alcalde de El Rosario del 2011 al 2013 y posee una amplia trayectoria dentro de la vida política de Sinaloa; sin embargo, los fantasmas de su pasado podrían desestabilizar el barco que apenas empieza a navegar.

Perfil

Édgar González Zataráin

Edad: 51 años.

Estado civil: casado.

Estudios: Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Economía por la UAS y Maestría en Educación por la Universidad Pacífico Norte.

Trayectoria: De 1999 a 2001 fue coordinador de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal en la zona sur; entre el 2002 y 2003 ocupó cargos en el Ayuntamiento de Mazatlán en la Secretaría de la Presidencia y fue director de Bienestar Social y del 2011 a 2013 fue alcalde de El Rosario.