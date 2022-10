No habrá tiempo para conflictos; asegura el alcalde sustituto de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El alcalde sustituto de Mazatlán, Edgar González Zataráin, aseguró que en su gestión no habrá tiempo para los pleitos y conflictos y, en cambio, solo habrá dedicación al trabajo.

En su primer conferencia ante medios locales como presidente municipal, precisó que tocará puertas en el gobierno estatal, federal; con los sectores empresariales, productivos y las diferentes organizaciones del puerto para lograrlo.

También puedes leer: ¿Quién es Édgar González Zataráin? El alcalde sustituto de Mazatlán

"No va a haber tiempo para los pleitos, para los conflictos, no va a haber tiempo para discusiones, va a haber solamente dedicación al trabajo, hay demasiado y espera demasiado la población" precisó.

"Vamos a Integrar un gobierno plural, vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda, esto no solamente es la responsabilidad del presidente municipal, cabildo representa al gobierno de Mazatlán", agregó.

Acciones

El munícipe anunció que a partir de este jueves se darán a conocer a fin de integrar un equipo eficiente. Dijo que su primera acción será atender el problema de la recolección de basura y se buscará la posibilidad de adquirir por lo menos 10 camiones recolectores.

Mencionó que atendería los efectos secundarios del boom inmobiliario y el crecimiento desordenado de la ciudad (colapso del drenaje) de la mano del sector empresarial. Añadió además que designaría un espacio en el Palacio Municipal para que los representantes de los medios de comunicación hagan su trabajo, como el que existe en el Congreso del Estado.

En materia de seguridad pública, reconoció que hay un de 300 elementos; se necesita contratar a más personal y reestructurar la estrategia, cambiando también los mandos. También indicó que su esposa, María Teresa Apodaca, se unirá a su proyecto de trabajo y afirmó que se le dará seguimiento al asunto con Azteca Lighting y no será "tapadera de nadie" en este asunto.

Cuestionado al respecto precisamente sobre su participación en dicho caso, González Zataráin aseguró que él no firmó ni el acta de sesión ni el millonario contrato, aunque su firma si aparece en el documento, por lo tanto, esta fue falsificada.

Añadió que en su momento lo va a demostrar, pues incluso interpuso en su momento una denuncia ante la Fiscalía.

"Eso de haber denunciado, yo ya lo denuncié en aquel momento, no ahorita, en el momento tan pronto me enteraron de ese contrato. Hay un procedimiento, por eso lo dije, no puedo hablar, no puedo violar el debido proceso porque son documentos y pruebas que estoy entregando", puntualizó.