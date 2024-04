Ejidatarios exigen "pago justo" ante daños por el canal de la Santa María

Escuinapa, Sin.- "Si a mí no me pagan, no los dejo entrar", fue la expresión de María del Socorro Barrón, quien es integrante de los ejidatarios afectados por la construcción del canal de riego de la presa Santa María.

Los ejidatarios afectados se reunieron con autoridades del Estado, a quienes le están exigiendo se les pague lo justo por las afectaciones que les está dejando en sus parcelas dicha obra.

"Yo no estoy de acuerdo, a mi que me paguen el monto de 700 y tantos mil pesos y los dejo entrar y si no, nos los voy a dejar entrar" así lo externó María del Socorro Barrón.

Por su parte, Adrián Castro le expuso a José Luis Zavala Cabanillas, quien estuvo como representante del Gobierno del Estado, que "es una grosería lo que le están queriendo dar por las afectaciones de más de 200 árboles".

"Cuando se va a hacer ese convenio de ocupación, si ya están dentro de las parcelas, ya están haciendo la cimentación, cuando nos van a pagar, ese es nuestra preocupación, se habló de que se iba a pagar la cosecha de tres años, pero ni de tres año ni de uno, a mi me están presentando un avalúo que es realmente una grosería, porque es un patrimonio de toda la vida y ya no lo vamos a ver".

En respuesta a la demanda de los ejidatarios, Zavala Cabanillas expuso que se va a realizar un nuevo avalúo, en donde se busca indemnizar con lo justo a los afectados.

"Sabemos de las inconformidades, va a haber momento en que vamos a ver caso por caso, vamos a tratar con justicia y también que tengamos entre todos la mentalidad que es una obra que va a beneficiar y vamos a revertir los daños que también se están generando en cada una de las parcelas" ,concluyó.