Domina la delincuencia en el fraccionamiento Stanza Magnolia de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace un año que fue habitado el fraccionamiento Stanza Magnolia, a la salida sur de Mazatlán, los robos y asaltos no han parado, lo que mantiene en la zozobra a los habitantes del lugar.

"Nos preocupamos porque no hay seguridad, desde hace tiempo estamos pidiéndolo, pero no nos escuchan, no hay apoyo, seguido hay robos y asaltos a las casas, desde hace un año estamos con la preocupación todo el día", señaló Carla Isabel, quien reside en el asentamiento desde hace un año.

Para los residentes del asentamiento es importante que se habiliten las bardas perimetrales, pues los delincuentes ingresan muy fácil al lugar por la parte trasera del fraccionamiento.

"Desde hace un tiempo esperamos que terminen esa barda, ingresan personas como trabajadores, que tienen más finta de malandrines que de trabajadores, es lo que nos molesta, deberían de poner esa barda ya, y que ahora sí sea privado y no solamente cuando les conviene a los encargados del fraccionamiento", dijo Guillermo, vecino del lugar.

Las sospechas principales de los vecinos son de los empleados que trabajan en el resto de las casas que se están construyendo.

"No da confianza que ese tipo de personas sin zapatos siquiera trabaje en un lugar se supone formal, hace unos días una vecina fue asaltada en la entrada del fraccionamiento y los encargados no hacen nada", expresó Andrea, quien recientemente fue robada en su hogar junto a su madre.

Ante esta situación, piden la intervención de las autoridades, para que se refuerce la vigilancia por la zona.

"Hasta ahorita no nos han hecho daño físico, solamente material, aquí está peligroso, no ocupa que caiga la noche para que te roben en tu propia casa", agregó Andrea.

Previamente, trabajadores encargados del fraccionamiento no dejaban que ingresara ningún elemento de la policía municipal, esto por ser una propiedad privada, pero ante los reportes ciudadanos, los vecinos ya recibieron el apoyo de elementos de Seguridad Pública, solo piden que sea constante.

Para saber

Los vecinos del fraccionamiento Stanza Magnolia aseguran que al mes se registran entre 6 y 8 asaltos dentro del asentamiento.