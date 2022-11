Repunta el índice de extorsión en México

Mazatlán, Sin.- La extorsión ocupa las primeras posiciones en casi todos los estados del país, denunció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Antonio Centeno Reyes.

Durante su visita a Mazatlán, señaló que los estados con índices muy altos son el Estado de México, Veracruz, Michoacán y Jalisco, pero que en general es un problema que se presenta a nivel nacional.

Comentó que la seguridad es un tema transversal que pega a todos, por los costos en la inversión que se tiene que hacer en medidas preventivas, seguros, seguridad privada, en cámaras de videovigilancia, en rastreo satelital, pero sobre todo, las pérdidas que representa al ser víctima de la inseguridad y el delito.

"La extorsión es un fenómeno que se viene replicando a nivel nacional y cada vez ocupa las primeras posiciones en todos los estados de la problemática, también genera efectos adversos en las finanzas de las empresas, porque esas salidas de dinero que las empresas tienen que hacer no son deducibles de impuestos, entonces es una doble afectación, es un problema transversal para todo el país", dijo.

Centeno Reyes comentó que el INEGI publica de manera periódica su encuesta nacional de victimización de empresa y que en el 2019 se hablaba de un importe que representa el 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto, que es el costo de la inseguridad y del delito y las medidas de prevención.

"De ese tamaño es este problema, prácticamente es una cifra muy similar a lo que crecería el país este año en PIB. Hay muchos tipos de delitos que hoy no se están aceptando, no solo el robo en mercancía, transporte, robo de vehículos; no solo la extorsión en sus muchas modalidades que hay, sino que también nos afecta mucho el contrabando y la piratería", expresó.

Crecimiento económico

El presidente nacional de Canacintra aseguró que el crecimiento económico que ha tenido el país en este año es mínimo, un 1.7 por ciento como Producto Interno Bruto, sin embargo, el sector industrial sí ha venido creciendo con una gran actividad a diferencia de otras actividades, ya que hay una gran demanda de bienes en la industria.

Detalló que el sector está en proceso de recuperación de la pandemia y que el principal crecimiento se ha dado en la química, en la mecánica, en la farmacéutica y en el sector transporte.

"Nosotros hemos tenido este año un crecimiento importante de alrededor de entre 4 y 5 por ciento. La pandemia afectó muchísimo, se ha recuperado mucho de la actividad, afortunadamente para la industria no fue tan dañina como lo fue para el sector comercio y ahí sí afectó de manera muy directa", concluyó.