Ola de asaltos pega fuerte en el centro de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por la calle 5 de mayo, entre Canizález y Genaro Estrada, en el Centro de Mazatlán, se ha desatado una ola de asaltos en los últimos dos meses. Comercios, casa-habitación y peatones han sido víctimas de los delincuentes que se aprovechan de que la vialidad es poco transitada a ciertas horas del día.

"Da miedo ya por aquí, porque no necesita ser de noche para que nos asalten, a plena luz del día, no les importa ni respetan, hemos vivido en pánico los comerciantes de aquí, y ni se diga los vecinos, llegan y asaltan y no les importa si eres hombre, mujer, adulto mayor, niño", dijo una empleada de una tienda de la zona.

Agregó que muchas veces las personas asaltadas han sido lastimadas por los delincuentes.

"Hemos logrado salir adelante algunas veces sin daños físicos en ocasiones, porque hay otros vecinos que sí salen golpeados si no tienen nada que quitarles".

En un recorrido realizado por El Sol de Mazatlán se constató que por la tarde la vialidad está prácticamente desolada, además de que la presencia de policías es nula.

Los vecinos del lugar señalaron que usualmente los actos delictivos cometidos en el área son a partir de las 5 de la tarde, lo que ha provocado que muchos negocios de la zona trabajen solo hasta mediodía.

"Aunque no estuviera tan oscuro, ellos asaltaban, los vecinos se hartaron y prefieren cerrar sus negocios más temprano”, explicó un vecino del lugar.

En Mazatlán, el robo a negocios repuntó más del 100 por ciento este 2022. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Comentó que muchos de los asaltantes han sido captados por las cámaras de videovigilancia que hay en algunas casas, pero que no se ha logrado identificar a nadie. Tan solo una tienda de abarrotes de la zona ha sufrido cinco asaltos en lo que va del año 2022.

Los vecinos temen que ocurra una desgracia, ya que además de cuchillos o navajas, los delincuentes también portan pistolas al cometer los robos.

Y aunque han reportado a Seguridad Pública, no han visto que se haya reforzado la seguridad, porque los policías poco pasan por la zona.

Situación actual

En Mazatlán, el robo a negocios repuntó más del 100 por ciento este 2022 respecto al 2021, según cifras de Semáforo Delictivo.

Hasta el mes de octubre se han registrado en el puerto 180 casos contra los 59 que se generaron en todo el 2021; mientras que los robos a casas habitación también repuntaron de forma alarmante. Durante el 2021 se tuvieron 141 casos, mientras que hasta octubre del 2022 ya se tienen 237.