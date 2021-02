Difícil panorama para constructores en el 2021

Mazatlán, Sin.- El 2021 será muy difícil para el sector de la construcción, sin embargo están acostumbrados a emprender y enfrentar los problemas para salir adelante, manifestó Guillermo Trewartha Domínguez.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación sur comentó que la obra pública que se desarrolla en Mazatlán sí ha quedado entre constructores locales, pero hace falta que llegue a más empresas.

"No está fácil, sí hay problemas, no hemos saltado la pandemia, pero de una forma u otra la construcción ha seguido trabajando, el gobernador ha sido un gran apoyo con las obras que ha impulsado en Mazatlán, hay buenos planes, proyectos por venir, pero se ven las cosas difíciles, no están fáciles, pero estamos acostumbrados a emprender problemas y salir adelante", dijo.

Detalló que los gobiernos federal, estatal y municipal ya arrancaron obra en las avenidas Gabriel Leyva y Circunvalación, y presentaron el proyecto para la regeneración de la zona de la Planta de Tratamiento de El Crestón.

Trewartha Domínguez comentó que la obra pública ya arrancó y que la privada no se ha detenido, pero en esta última es donde se tiene que buscar más participación

"En la obra privada vienen buenos proyectos, hemos estado un poco lentos en buscarlos, la iniciativa privada va marcar el cambio en México, el gobierno federal ha tenido sus restricciones no ha querido en cierta forma muchos apoyos a la iniciativa privada pero tengo conocimiento de importantes proyectos privados para realizarse tanto en el sur del estado", expresó.

Poco trabajo para los constructores en el 2020. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

En cuanto al impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, que constituyen prácticamente la totalidad de los afiliados, habló de gestionar la aplicación de la Ley de Mipymes para que los derechos ahí expresados, se apliquen a la obra pública.

"Todos nosotros somos pequeños empresarios, nadie somos grandes y medianos, parte es lo que debemos de buscar la aplicación de la Ley de MiPymes, que la aplique el estado y que nos apoye a nosotros los constructores del sur, hay que buscar los vínculos hay que buscar y tocar las puertas, si no nos oyen a la primera, la segunda y tercera hasta que esta puerta se abra", concluyó.





















