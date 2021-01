Crecimiento urbano “se come” a Bomberos

Mazatlán, Sin.- El Cuerpo de Bomberos de Mazatlán requiere de más personal, equipo, capacitación y adiestramiento ante el crecimiento exponencial de la ciudad y la construcción de edificios con nuevas tecnologías y material inflamable, aseguró el segundo comandante de esta institución, Saúl Robles.

“Actualmente hay mucha construcción de edificios, el crecimiento de la ciudad va para arriba y nosotros estamos donde mismo, necesitamos tener más apoyo por parte del gobierno municipal y de los inversionistas, para que se preocupen y todas estas inversiones que están haciendo se protejan con el servicio de incendios”, expresó.

Dijo que para combatir los siniestros en las nuevas construcciones se requiere de una respuesta más rápida y concisa, así como un mayor entrenamiento, ya que las técnicas y estrategias para este tipo de percances son diferentes.

“Una de las cosas que nos hace mucho ruido y que nos preocupa son las nuevas tecnologías de construcción en los incendios, ahora los incendios se vuelven más violentos, más calientes y rápidos porque los materiales de construcción son combustibles, se pueden quemar, por eso la respuesta debe ser más rápida y concisa; el entrenamiento, las técnicas y las estrategias deben cambiar con esas construcciones, y en esa evolución estamos”, apuntó.

Indicó que un incendio de esa magnitud se ocupa administración de la emergencia, recursos en equipo y personal, y alrededor de 80 y 100 bomberos trabajando; de ahí, agregó, la preocupación que tiene esta institución de socorro.

Actualmente, señaló que el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán cuenta con un buen equipo de trabajo para atender todas las emergencias que se presentan en la ciudad, ya que el patronato en turno se ha preocupado por la seguridad de los bomberos y le tiene el equipo indispensable para combatir las emergencias.

“Eso no significa que no ocupemos más equipo y personal, tenemos lo necesario para la emergencia de la mancha urbana, pero aun estamos en crecimiento, esta pandemia no nos ha dejado, ningún día se ha dejado de atender emergencias, esa sigue y nosotros también”, concluyó.

CIFRA

2,879 servicios de atención brindó a la población el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán durante el 2020.

EMERGENCIAS EN EL 2020

809 incendios a baldíos

558 respuestas de control animal

247 incendios en casa-habitación

















