Despliegan elementos de seguridad por zonas comerciales

Mazatlán, Sin.- Los operativos de supervisión en centros comerciales, plazas y zona costera de Mazatlán serán permanentes, mientras dure la emergencia sanitaria por Covid-19, en cuyos recorridos seguirán participando elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, Seguridad Pública y Protección Civil; aseguró el coordinador de PC, Eloy Ruiz Gastélum.

Dijo que el pasado fin de semana fueron detenidas tres personas por no respetar la restricción en el acceso a las playas, con motivo de las medidas preventivas.

Comentó que tras el anuncio de paralizar las actividades no esenciales, la supervisión se extenderá a negocios y establecimientos que no tengan que ver con alimentos, farmacias, gasolineras y centros médicos o consultorios.









Ya se hizo formalmente lo que es el paro de las actividades no esenciales, así que se le va a dar seguimiento y continuidad a esa instrucción que se tiene, por actividad no esencial nos referimos a cerrajerías, boutiques, zapaterías, las que venden importación, todo lo que es considerado como actividad no esencial Eloy Ruiz Gastélum









Indicó que en tiendas comerciales que están operando se tienen que acatar todo lo que es las medidas preventivas que se han venido difundiendo desde hace un tiempo atrás, entre ellas la aplicación de gel, guardar la sana distancia en las filas para pagar en caja, el sanitizado de todas las áreas en general, los carritos de mandado, el uso de cubrebocas con todo su personal, usar guantes, recordemos que ese es el objetivo principal”, apuntó.

Tras el anuncio de cierre de las actividades no esenciales, muchos establecimientos del Centro cerraron ayer. Foto: Jesús Guzmán │ El Sol de Mazatlán

En cuanto a hospitales y clínicas, refirió que éstas cuentan con personal de seguridad interna, quienes son los encargados de guardar el orden y la disciplina en esos lugares, pero que se estará atentos a la necesidad que se pueda presentar.

Ruiz Gastélum dijo que el operativo será permanente, pero puede variar el número de elementos y unidades que participan en los recorridos, como sucedió el pasado día lunes cuando se desplegaron cuatro grupos en diferentes direcciones para abarcar más centros comerciales.

Señaló que por no acatar las disposiciones sanitarias, como la restricción en el acceso a playas, el pasado fin de semana se detuvo a tres personas.









Ya hay detenidos, en esta semana ha habido detenidos, este fin de semana hubo tres, así se seguirá aplicando lo mismo, la ciudadanía debe de entender que estamos tratando de parar este tipo de actividades en lo general, y de parar que continúe lo que es el contagio masivo de gente Eloy Ruiz Gastélum









Indicó que hubo muy buena respuesta por parte de los encargados de las plazas comerciales y los gerentes de las principales tiendas de autoservicio que se visitaron el día lunes, donde se están acatando las medidas preventivas.

Comentó que estas empresas se comprometieron a verificar, constatar y guardar el orden en cada una de las tiendas.

CIFRA

14 unidades de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, Seguridad Pública y Protección Civil participaron en el primer recorrido por centros comerciales.













