Despiden a 180 empleados y ex funcionarios del ayuntamiento de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Un total de 180 empleados, entre funcionarios y trabajadores de niveles inferiores han sido despedidos durante poco más de un mes que lleva la actual administración municipal, así lo informó la oficial mayor, Sofía Rodríguez Sosa.

La funcionaria dio a conocer que la mayoría de estos 180 ex trabajadores de la comuna, fueron personas que ingresaron a laborar en la anterior administración encabezada por Emmett Soto Grave.

"Se han dado de baja a un total de 180 empleados, en ellos incluye a 32 ex funcionarios... Son los que entraron en la administración con el doctor Soto y uno que otro de otras administración, estamos analizando todos los expedientes, no estamos despidiendo nada más por despedir, estamos analizando el trabajo de todos".

En cuanto al ingreso de personal, dijo que además de los funcionarios de primer nivel, han sido 60 personas más las que han sido dadas de alta en la nómina.

"No ha sido el mismo número que ha sido dado de baja, la manera que hemos llevado esto es de la parte preventiva por la situación económica porque no hay recurso suficiente para sostener una nómina tan alta".

Agregó que al inicio de la administración, se encontraron con una nómina de 712 empleados y actualmente el número no llega a 600.

En cuanto a la liquidación de cada uno de los empleados, informó que hasta el momento se ha logrado llegar a un acuerdo con 40 personas, asegurando que a cada uno se le está liquidando conforme lo marca la Ley.

"Hemos tenido una respuesta favorable en esa parte, hemos convenido con casi 40 empleados para que reciban su finiquito, por cuestiones de economía hemos hecho una estrategia para poder liquidar al personal y no afectarlos más, los convenios de pago de manera constitucional, lo que a derecho corresponde, dependiendo la cantidad, si no es muy gravosa para la economía del municipio se le da en una sola exhibición y si no se les da en dos exhibiciones".

Por último, dijo que actualmente se han suspendido las bajas y altas se empleados, ya que se está realizando una evaluación de cada uno de ellos, sin descartar que más a delante se puedan hacer más despidos.













