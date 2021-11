Empleados despedidos no han demandado al Ayuntamiento de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Los empleados del Ayuntamiento y sistema DIF municipal que han sido despedidos al inicio de la administración no han presentado denuncia alguna contra la comuna, así lo externó Luis Alfonso Torres Medina, secretario del Ayuntamiento.

Alrededor de 25 trabajadores han estado acudiendo todos los días al palacio municipal a esperas de recibir su liquidación.

El funcionario municipal externó que ya se tuvo un acercamiento con los exempleados, con quienes se está buscando llegar a un acuerdo para poderles entregar la liquidación que por Ley les corresponde.

"Son alrededor de 25 personas, ellos están buscando una solución de manera conciliatoria, están en la inteligencia de que siempre una negociación es mejor que una demanda y al Ayuntamiento también nos interesa llegar a esa parte de la conciliación con ellos para evitar una bola de nieve que termine afectando al municipio".

Recalcó que el personal tiene derecho a todas las prestaciones que marca la Ley que es la indemnización constitucional equivalente a 90 días de salario, además la parte proporcional del aguinaldo.

"La idea es ver los números y partir de una negociación, de un porcentaje no del cien por ciento... Todos tienen derecho, llámese de confianza o de base, son trabajadores que no tienen un nombramiento determinado, no tienen un nombramiento constitucional como lo tiene el secretario, el tesorero y oficial mayor, es por eso que a los trabajadores tienen derecho a todas las prestaciones".

El Secretario del Ayuntamiento dijo que se están buscando acuerdos con los despedidos. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Asimismo, dijo que existe la posibilidad de que algunas de esas personas que han sido despedidas pudieran ser "rescatadas", pero esto será decisión de la presidenta municipal.

Para concluir, informó que hasta el momento no se tiene ningún proceso legal por los exempleados y que se espera que así continúe buscando siempre llegar a un buen acuerdo con ellos.









