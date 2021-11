Se respetarán derechos humanos en Barandilla de Mazatlán: Édgar González

Mazatlán, Sin. Se respetarán los derechos humanos en el Tribunal de Barandilla, anunció el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Destacó la coordinación que habrá con la Secretaría de Seguridad Pública, sobre todo para evitar malos tratos por parte de elementos policiacos.

Local Denuncias contra policías agresores en Mazatlán se “estancan” en Asuntos Internos

Se buscará, resaltó, un trato distinto dentro del Tribunal de Barandilla, ya que existen reportes, sobre todo rumores, de que hay malos tratos, por lo que se revisará para dignificar la atención en este lugar.

Asimismo habrá un médico quien revisará previamente a los detenidos para conocer las condiciones en que están llegando, anunció el funcionario.

“Que los jueces y encargados responsables no traten a las personas que llevan al Tribunal de Barandilla como grandes delincuentes, un trato como debe ser, de un ciudadano, esa parte la estamos trabajando muy bien… va a haber un tipo de capacitación y también advertencia en el sentido de que la gente de no porque no los veas o no vigilados a veces de pronto los ciudadanos piensan que no los ven y pueden hacer lo que les da la gana”, manifestó.

El secretario del Ayuntamiento adelantó que habrá mucha vigilancia en ese sentido y observancia y por supuesto capacitación, para darles las herramientas y hablar con ellos para que haya voluntad de su parte, pero el que no quiera, ya será otra cosa.

Informó que están integrando un expediente en el sentido de las denuncias de que a los infractores los desnudan en el área de celdas de Barandilla, para ya no permitirlo y tomar medidas al respecto contra quien esté realizando esta práctica.

Y sobre las quejas que existen ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la actuación de elementos policiacos, González Zataráin dijo que van a coadyuvar mucho con la Secretaría de Seguridad Pública para mejorar la imagen de la corporación.

“No vamos a ser omisos, no voy a prestarme a temas para ser omisos en ese sentido, la policía tiene muy claro el espacio de trabajo que tiene que ser preventivo, no tiene porque tratar a la población de mala manera, se tiene que suavizar… aquella idea vieja de policía de barrio de hace muchos años, donde había mucha interacción con la ciudadanía, se buscará rescatar algo de ese sentido social”, manifestó.

Lee más aquí:

Local Cabildo de Mazatlán estrecha lazos de amistad con países europeos

Local Aumentó violencia intrafamiliar durante la pandenia: STJE