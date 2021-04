Despacha el Químico desde las ‘trincheras’

Mazatlán, Sin.- A una semana de que Luis Guillermo Benítez Torres se comprometiera con comerciantes y vendedores del Tianguis de la Juárez, en su primer acto como candidato de la alianza PAS-Morena por la alcaldía de Mazatlán, el gobierno municipal determinó quitar las vallas instaladas en los mercados y tianguis dominicales, que servían como medida preventiva contra el Covid-19.

El pasado 04 de abril, el Químico visitó el tianguis de la Juárez y al finalizar el recorrido, dijo a representantes de medios de comunicación en una conferencia de prensa: “Mucha gente me demandó que ya quitáramos todos los cordones que hay para que entre y salga la gente por donde quiere, ya no quiere que tengamos esos cercos y mayas, son para que haya entradas y salidas, la gente ya no quiere eso, yo estoy consensuando con todos, si la mayoría quiere que las quitemos, las quitamos, si la mayoría no quiere, no las quitamos, aquí hay que escuchar la voz del pueblo”.

Y este fin de semana, el gobierno municipal decidió quitar las vallas de todos los tianguis dominicales, el argumento que dio el coordinador de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, fue que este municipio ha mostrado un escenario controlado durante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, de acuerdo a información oficial, de la página de la Secretaría de Salud de Sinaloa, de enero a marzo de este año, el número de casos nuevos descendió de 11.1 a 8.1 en promedio diario, pero en los primeros 10 días de abril, aumentó a 8.9 nuevos casos al día.

En cuanto a decesos, las estadísticas muestran un incremento sostenido en lo que va del año, en enero hubo 1.4 muertos por día, en febrero 2.4, en marzo 2.9 y en abril, se registran 3.4 fallecimientos al día en promedio.

Ruiz Gastélum confirmó que esta nueva disposición del Operativo Nueva Normalidad, se acordó como parte fundamental de la apertura comercial del puerto, con la que se busca facilitar el ingreso a los tianguis dominicales que se instalan en la ciudad, entre ellas el de la colonia Benito Juárez, la Flores Magón y la Francisco Villa.

“El gobierno municipal ha tomado la decisión de retirar las vallas que impedían a las personas hacer sus compras dominicales, y las restringía al libre tránsito por cada una de las secciones de cada tianguis”, expresó.

Comentó que los protocolos y las medidas de prevención contra el Covid-19 seguirán aplicándose, como guardar la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y el lavado constante de manos.

Nada más falta que el gobierno municipal también expida permisos para que los vendedores del tianguis de la Juárez, puedan colocarse y comercializar sus productos en los demás mercados ambulantes, entre semana, ya que fue otra de las demandas que presentaron al candidato de la alianza PAS-Morena.

La pavimentación de tres calles y la construcción de un estacionamiento público en lo que era las instalaciones y oficinas de la Secretaria de Seguridad Pública, en la colonia Juárez, son obras que ya están contempladas iniciar este año, antes que termine la presente administración, aseguró Benítez Torres. Sólo falta que estas arranquen antes de la jornada electoral.













