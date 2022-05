Desestiman juicio político contra Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- El gobierno municipal desestimó la petición de juicio político que el Movimiento Amplio del Sur de Sinaloa interpuso ante el Congreso del Estado contra el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Al respecto, el presidente municipal dijo que el dirigente del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, está en su derecho de hacer lo que gusten porque él tiene la conciencia tranquila.

"Mazatlán está más bonito que nunca, tiene más obra que nunca, no tenemos deuda, somos el municipio con menos señalamientos en transparencia y vaya que nos solicitan cosas, entonces no nos preocupa, debe haber razones poderosas para hacer un juicio político y las que hay no creo que sean suficientes para eso. La verdad no nos mortifica, yo respeto la forma de ser de las personas, pero no pierdo de vista el origen de ese movimiento, los conozco desde hace 20 años y se han dedicado a vivir de la gente que tiene necesidades", afirmó.

Que no procede

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, aseguró esa petición de juicio político no procederá ante el Congreso del Estado.

Dijo que muchas veces se han tenido reuniones con este grupo y con su dirigente Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez y ni hay nada que preocuparse en ese sentido.

Rechazó que pudiera trascender esa petición ante el Congreso del Estado.

"De ninguna manera, de ninguna manera, no le veo ningún problema a eso; tendría que haber elementos y yo no le veo ni siquiera para ponernos a ver detalles de eso, ellos tienen derecho a exigir lo que ellos exigen, pero de igual forma se les ha atendido... ".

González Zatarain recalcó que esa petición de juicio político no es tema, ya que no existe ningún desacato de nada, en absoluto, una de las excepciones es eso, cuando se desacata la instrucción de un juez.

Recordó que cuando fue diputado local llegaron varias solicitudes de juicio político contra hoy exalcaldes de Ahome, Guasave, Culiacán y de Mazatlán, donde la gente lo hace como una forma de presionar, que están en todo su derecho, pero no es ni tema, en lo particular es darle importancia a algo que no procede, ya que es totalmente mediático.

“A nosotros nos llegaron muchos, cuanto era diputado nos llegaban mucho y los desechamos un montón porque no hay elementos”, manifestó.