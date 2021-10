Desconocen destino de recursos del concierto de Christian Nodal en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La dirección de Bienestar y Desarrollo Social desconoce cuántos recursos generados por el concierto del cantante Christian Nodal el pasado 20 de octubre en Mazatlán serán entregados para canalizarlos en apoyos a personas damnificadas, como se comprometió el mismo alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El director, Tonatiú Guerra Martínez, especificó que cuando le hagan el corte y le den los recursos, ya sabrá en qué canalizarlos.

Local Propondrán políticas públicas efectivas en la nueva Secretaría de la Mujer

“De hecho, no sé cuándo vayan a llevar a cabo ese corte de caja y me digan, sabes qué, estos recursos vas a poder repartir, no tengo información de ese tipo. Eso lo pueden ver con Cultura”, manifestó.

El funcionario municipal aclaró que esos recursos que se puedan destinar, no van a ser para los damnificados de “Nora”, sino para los del huracán “Pamela”, porque como Ayuntamiento ya terminaron de cubrir a los afectados por “Nora”.

Agregó que ya se cumplió con los apoyos a los damnificados de “Nora” y el programa ya fue cerrado, porque se tenía que hacer, ya que próximamente se declarará el cierre de la declaratoria de emergencia.

También puedes leer: Dragan muelle para nueva terminal de cruceros

“No tarda en llegar y no puede estar yo esperándome a los recursos, yo voy, los busco, los aplico y se acabó. ¿Te han dicho cuánto te podría tocar? No, nada, no he tenido ningún tipo de diálogo en lo referente al concierto. ¿Un millón, millón y medio? No sé, compañero”, respondió Guerra Martínez.













Lee más aquí:

Local Huracán “Pamela” se llevó los cultivos el sur de Sinaloa

Local Disminuye producción de camarón azul