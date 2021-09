Pagos atrasados de ISR afectan las finanzas de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por administraciones anteriores han causado afectaciones en las finanzas actuales de la comuna escuinapense, así lo externó el alcalde Emmett Soto Grave.

El presidente municipal, comentó que la irresponsabilidad de administraciones anteriores en el pago del impuesto ISR le ha costado caro al municipio, ya que se han tenido que pagar alrededor de seis millones de pesos, esto solamente por concepto de multas y recargos que se han generado.

Local Cartera vencida en la Jumapae alcanza los 55 millones de pesos

“Nos han hecho pagar ISR que no nos corresponde a nosotros, hemos tenido que pagar cerca de seis millones de pesos de ISR que no nos corresponde o al menos que no son de la gestión de nosotros, era algo que se tenía que pagar o nos multaban, ellos no quieren saber quién lo debe, sino quien está en funciones, son seis millones que hemos desembolsados”.

Además de esos seis millones de pesos que ya se pagaron, dijo que actualmente se les está exigiendo un pago de más de cinco millones de pesos por ISR del 2016, para lo cual comentó no se tienen recursos.

“Ahorita hay en curso un pago del ISR del 2016, son cinco millones de pesos que nos están exigiendo que lo paguemos nosotros o nos van a multar, pero no hay la posibilidad de pagar esos cinco millones, yo creo que vamos a tener que dejar que nos multen o nos metan a ver dónde, porque no tenemos de donde pagarlos”.

Para concluir, aclaró que en lo que corresponde a su administración, se ha dado cumplimiento de manera puntual con el pago de este impuesto.

“Hemos sido muy respetuosos con el ISR, nosotros le hemos pagado a Hacienda como es, porque no tenemos que dejar los problemas que a nosotros nos dejaron, repito, nosotros ya pagamos seis millones de pesos y nos están cobrando otros cinco más por ISR atrasados, eso queremos o no, nos termina afectando como municipio, porque, ellos quieren que tú les des dinero y no quieren saber quién estuvo o quien está y eso te mete en muchas dificultades” finalizó.





















