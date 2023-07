Se forma socavón en la avenida Bicentenario de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Desde hace dos meses un socavón ha estado formándose en la avenida Bicentenario, justo a la altura de la escuela secundaria Federal 3, comentó Ivet Estrada, vecina de Dorados de Villa.

Los vecinos de los alrededores, como lo es Dorados de Villa, Francisco Villa y varios asentamientos cercanos a la problemática, exigen a las autoridades la pronta reparación de la vialidad, pues aseguran vivir con miedo a sufrir algún percance en el lugar.

También puedes leer. Se forma socavón en el malecón, frente a Cueva del Diablo en Paseo Claussen

"Vivimos con el miedo de sufrir un accidente por aquí, ahorita es un peligro que esté así, si se llega a hacer más grande no se va a poder ni pasar porque la avenida es muy concurrida a todas horas, le exigimos a las autoridades que vengan y reparen el socavón que se está formando", manifestó Ivet Estrada.

Asimismo, dijo temer por el bienestar de su hijo, pues el joven estudia en la escuela secundaria Federal 3, y teme a que sufra algún accidente provocado por el socavón.

Comentan que en más de una ocasión han llamado al Ayuntamiento nadie ha ido a revisar la problemática. Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán.

"Me da pendiente saber que mi hijo estudia en esta secundaria y que le llegue a pasar algo, como madre de familia me preocupa que mi hijo esté bien, y no solo él, el resto de los alumnos, en cuanto regresen de vacaciones ya debería de estar lista la avenida para que no corran ningún riesgo", añadió la madre de familia.

Los dueños de comercios que se encuentran sobre la avenida señalaron que en más de una ocasión han llamado al ayuntamiento para que acudan a reparar el siniestro, pero que de momento nadie ha ido a revisar la problemática.

"Tenemos más de dos meses batallando con ese socavón, ya hemos llamado al ayuntamiento, obras públicas, pero nadie ha venido ni siquiera a ver la situación por la que estamos pasando aquí, cada día se hace más grande, pero solo nos dan largas", aseguró Javier Zazueta, quien trabaja en un taller mecánico ubicado en la avenida Bicentenario.

ANTECEDENTE

Previamente en la avenida ya se estaba formando el socavón, hasta que acudieron elementos de obras públicas a reparar con chapopote, hasta que la calle se fue deteriorando a causa de las lluvias y los camiones de carga pesada que pasan por la vialidad.