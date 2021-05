Por amenazas, candidatas declinan elecciones en Sinaloa

Culiacán, Sin.- ¡Está de la chingada acá arriba…! es la expresión, es el miedo de quienes un día se atrevieron a aceptar ser candidatas y candidatos en este proceso electoral y ahora al menos una veintena no logró sobrevivir a todo tipo de presiones.

Una renuncia soterrada “por así convenir a mis intereses personales” declaran cuando se retiran de la contienda electoral, con esa lacónica frase, dejan sus aspiraciones colgadas en el perchero, porque si se atreven a decir los verdaderos motivos que las obligó a dimitir “se atendrán a las consecuencias”.

Los y las candidatas que han renunciado “por motivos personales” - otra frase socorrida-, se muestran cautelosos y cautelosas, prefieren mejor guardar silencio para dar a conocer las causas, los verdaderos motivos por los que decidieron renunciar a un puesto de elección popular.

Las renuncias van desde una suplencia a regidor hasta la presidencia municipal y la mayoría se da en los municipios de la sierra, allá, donde los partidos políticos para cumplir con la paridad de género mandan a las mujeres a participar y precisamente donde se encuentran los hombres bragados, ganaban. Sin embargo, la suerte ahora no está de su lado y a muchas las han bajado del caballo.

Si bien es cierto que las y los implicados guardan muy bien sus “motivos personales”, en su lugar de origen, es un secreto a voces que el crimen organizado está atrás de las amenazas.

Por ejemplo una candidata de Choix se niega a dar a conocer cuáles fueron esos motivos personales que la obligaron a dimitir: “prefiero que así se quede…por motivos personales, no hay que buscarle chichis a las culebras. Primero está mi familia”, pero sus colaboradores más cercanos, advierten que las amenazas estaban “cabronas”.

Por el contrario, la empresaria Lolis Cota Reynaga, candidata del PAN en Choix que busca ser presidenta municipal, se dice muy tranquila, muy confiada de lograr su objetivo y prefiere no hablar de las renuncias “desconozco el tema”, dice de manera lacónica.

“Yo me siento excelente con mucho ánimo, con muchas ganas de salir adelante, esto es un juego en el que me da mucho gusto estar participando, por ejemplo, en el debate del IEES estuvimos puras mujeres con propuestas, antes me di a la tarea de hacer un pacto de solidaridad para respetarnos porque por acá hay puros caballeros bragados, pero me los he ganado…Ya le di dos vueltas al municipio, sólo me faltan dos rutas a las que no hemos podido llegar por prudencia, pero gracias a Dios nunca me han amenazado.”

Fuego amigo

Un caso más el de la candidata a Badiraguato, de la Coalición PAN, PRI, PRD Guadalupe Iribe Gascón, quien dejó de hacer campaña unos días al ser amenazada, sin embargo, “el problema” se solucionó y ahora ella sigue con este ritmo de trabajo que la ha caracterizado, no así, ha ganado por dos ocasiones la diputación local.

Sus colaboradores aseguran que el fuego amigo sale de las filas de Morena, quienes amenazan a los seguidores de la candidata, le quitan propaganda, incluso con el apoyo del Ayuntamiento de Badiraguato, pese a que la alcaldesa es del PRI.

Detallan que la candidata se tuvo que ir unos días a la capital del estado mientras se resolvía su situación para seguir en campaña.

Aseguran que los poderes fácticos apagaron ese fuego amigo, y ahora la candidata, con reservas sigue en campaña.

Ataques del crimen

Sin embargo, en el sur de Sinaloa, En Escuinapa el ex priista y candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Hugo Enrique Moreno Guzmán, denunció el 17 de abril ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa agresiones por parte de comandos armados, en las comunidades Isla del Bosque, Palmillas, La Concha y Teacapán.

De acuerdo a versiones del quejoso, le advirtieron a través de su equipo de campaña que se retirara de las regiones o de lo contrario les iba a disparar ya que los únicos que tienen permiso para entrar son Morena.

Fue necesario que funcionarios estatales en materia de seguridad y autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno se reunieran para diseñar estrategias en aras de garantizar que el proceso de campaña y elecciones se lleven a cabo de manera tranquila.

También el candidato al municipio de San Ignacio, Luis Alberto Sandoval desistió a su carrera política alegando cuestiones personales.

En Concordia, Acela Esmeralda Zatarain, - tuvo que dejar la candidatura por amenazas. Quería suplir a su esposo José Felipe Garzón López- quien a su vez solicitó licencia para competir por una diputación.

Si bien es cierto que ella en su renuncia señala: “con carácter de irrevocable de renunciar a la candidatura a la Presidencia Municipal de Concordia por así obedecer a mis intereses personales”, sus seguidores no lo creyeron y por todos lados diseminaron que fue amenazada de muerte.

“Gracias por su comprensión, gracias a mi partido y a todas las personas que me impulsaron para llegar hasta este momento. He aprendido que los ciclos se cierran en el mejor momento y juntos escribiremos otra etapa de nuestra historia”, dijo en su momento, sin embargo, aseguran que ella “se sacrificó” para que el proyecto de su esposo siguiera adelante, esas, dicen, era parte de las condiciones que le puso la delincuencia organizada, aunque, ellos, ni lo desmienten, pero tampoco lo dan a conocer.

Sin embargo, los datos duros ahí están las renuncias a las alcaldías de Choix: Argénesis Julissa Fierro del PT. Omar Contreras Lastra del Verde Ecologista y Socorro Yadira Torres Miranda del PES. Los partidos tienen hasta el 17 de mayo para suplirlas.

Del PRI renunció a una regiduría en Ahome, Jesús Manuel Gaxiola Zamarripa, por parte del PT renunció Yunuel García como candidata a diputada propietaria en el distrito 22. En el Partido Verde renunció Alma Angélica Miranda y Blanca Polet Figueroa –propietaria y suplente del distro 02- así como la renuncia de Israel Sandoval y David Torres Gómez –propietario y suplente de una regiduría en Navolato.

RSP también solicitó el registro del candidato y diputado suplente a la diputación plurinominal –posición octava-, por las renuncias de Miguel Ángel Orduño y Daniel González. El Partido Fuerza por México también solicito el registro de sus candidatos a regidores en Elota por la renuncia de Javier Cabrera y Emilio Benítez Félix.

Quien sí se atrevió a dar la cara fue el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, quien sin tapujos aceptó que se están dando actos de intimidación, amenazas y acoso en municipios de Escuinapa, Concordia, Navolato y Choix, principalmente, que incluso, los han obligado a renunciar.

El presidente estatal del blanquiazul, precisó que si bien es cierto que en Sinaloa no se han presentado actos como el asesinato del candidato de MC en Sonora, es necesario que las autoridades locales tomen cartas en el asunto y no permitan que la intimidación sea una constante y que se permita la libre participación tanto de los candidatos como de los electores.













