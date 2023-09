Denuncian a alcalde de Mazatlán y 10 regidores por violencia política y de género

Mazatlán, Sin. -La Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, denunció al alcalde de Mazatlán y a diez regidores, por violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral del Estado De Sinaloa.

Lo anterior debido a que el pasado jueves 14 de septiembre la Sindica propuso ante el Cabildo a Jesús Efraín Vega Ramírez como única opción para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control, la cual fue rechazada por mayoría.

En el documento, interpuesto el día 22 de septiembre, se lee que se motiva la denuncia por actos de limitación y obstaculización a su labor por la conducta del alcalde y de los regidores, así como otros servidores públicos que dependen o están subordinados a él, así como también aquellos que están influenciados por él o predispuestos por él y que han ejecutado actos de acoso aboral, intimidación laboral, dilación, obstrucción y violencia política en contra de la suscrita y de las funciones que se han encomendado.

"El próximo mes ya tiene que haber un nuevo titular del Órgano Interno de Control y la Ley de Gobierno Municipal dice que el Sínico Procurador propondrá al titular y esta propuesta se le da al Cabildo para que esta se vote o se rechace según el caso. La propuesta salió de aquí en tiempo y forma, se les pasó un dictamen con la propuesta, con el currículum y con todos los documentos que avalan el currículum de esta persona que yo estoy proponiendo, sorprendentemente fue rechazado", expuso Cárdenas Díaz.

El día lunes los regidores fueron notificados sobre la denuncia.

Agregó que la persona que ella propuso cumplía con todos los requisitos que marca la ley y si bien es cierto que el Síndico propone y el Cabildo vota, debe haber una motivación y una fundamentación si es rechazado, parte que no se recibió.

Además, en esa misma sesión, apuntó, hubo una propuesta para modificar un reglamento y que el procedimiento para elegir al titular del Órgano Interno de Control sea diferente.

"¿Por qué tratar de cambiar un reglamento ya con el tiempo límite?, ¿Por qué no anteriormente se trató de cambiar?, además el reglamento que se propuso cambiar es un reglamento del Ayuntamiento y el Órgano Interno de Control es un ente autónomo, es el que norma cómo debe ser el procedimiento para elegir al titular", explicó.

En todo caso, dijo, el reglamento que se debió haber modificado es el del OIC o bien la Ley de Gobierno Municipal, procedimiento que sería más tardado.

"Se pudo haber cambiado el Reglamento del Órgano Interno de Control, el cual pasó por las modificaciones de actualizaciones en el mes de junio, era ahí donde se tenía que proponer hacer ese cambio de procedimiento, porque el Ayuntamiento como tal no tiene por qué decidir sobre el funcionamiento del Órgano Interno de Control, es otra irregular que vemos en el proceso", dijo

Por lo anterior, considera que se está entorpeciendo su facultad y serán las autoridades correspondientes quienes determinen si hubo o no violencia política en razón de género, pues también añadió que dentro de la denuncia se menciona otro tipo de actos, ha habido otro tipo de eventos y de reuniones a los que no ha sido convocada.

"La ley dice el Síndico Procurador propone, así como dice que el alcalde tiene la facultad de proponer al Secretario, el Tesorero y al Oficial Mayor, él nos presentó una sola propuesta y de varios de ellos no los dio cinco minutos antes y todos los regidores lo votaron y le dimos el voto de confianza, porque creemos que necesita gente de su confianza, ¿por qué en esta ocasión a mí no se me quiere dar ese voto de confianza?", cuestionó.

Cárdenas Díaz dijo que analizaría con sus abogados qué es lo que sigue en este proceso, en lo que se da uno resolución de la demanda, el reglamento modificado ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, sorprendentemente rápido, cuando por lo general es un proceso tardado, asegurando a demás que de su parte esto no es tema político.

Del Tribunal Electoral Estatal espera que sea imparcial a la hora de emitir el fallo.

"Yo esperaría que se repusiera el proceso de la propuesta y que si no hubo una motivación y una fundamentación se acepte la propuesta que yo hice".

Regidores denunciados

Reynaldo González Meza, América Carrasco Valenzuela, Jesús Osuna Lamarque, Francisc a Osuna Velarde, Claudia peña Chico, Martín Pérez Torres, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, María Esther Juárez Nelson, Paulina Heredia Osuna, Rocío Quintana Pucheta. Además del alcalde Edgar González Zataráin.