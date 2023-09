Sin casos positivos de Covid-19 en el Ayuntamiento de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El ayuntamiento de Mazatlán se reportó sin casos positivos de Covid-19 hoy, y en caso de haber un repunte de contagios, el alcalde Edgar González Zatarain, dijo que estarían valorando el regreso del cubrebocas, pero de manera opcional.

"Si se empiezan a detectar casos si se lo vamos a pedir que nos ayuden, no es obligatorio pero si vamos a pedir que nos ayuden a contribuir con eso, afortunadamente no tenemos todavía casos, hemos estado monitoreando ese tema", dijo.

Agregó que a nivel municipio si han estado repuntando los casos, según le ha informado algunas clínicas y hospitales de la ciudad, su que no se tiene el número total de contagios activos.

"A nosotros nos han estado reportando, no un lugar específico, de una colonia o algo, a través de los hospitales están llegando casos que nos han indicado que existen algunos", agregó.

Tan solo el miércoles 20 de septiembre en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez se reportaron positivas 11 pruebas, solo una corresponde a personal activo del área de Parques y Jardines, los demás son jubilados o pensionados. Ninguno requirió ser internado en un hospital.

Recomendación

González Zatarain llamó a la población a que en caso de cualquier síntoma acudan a realizarse la prueba, la cual, indicó, ya es más barata y pese a que ya hay un mejor manejo y control de esta enfermedad lo mejor es no seguir propagando el virus, añadió.

"No hagan confianza, a pesar de que hoy está controlado el tema del Covid, no está ya el riesgo en ese sentido de como era antes, que te provocaba problemas serios, graves, aún así si se hacen la prueba es mucho mejor, las pruebas son más económicas y que nos digan los resultados para nosotros saber, si hay algún trabajador igual que no lo diga, pero la ciudadanía hay que tomar precauciones para no expandir esto y no vuelva a crecer otra vez el problema", exhortó.