Alcalde de Mazatlán no descarta buscar su reelección en 2024

Mazatlán, Sin. -"Ya lo veremos en su momento", respondió el alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, al ser cuestionado sobre las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya durante la "semanera" en la que balconeó al munícipe y otros funcionarios públicos que tienen aspiraciones a la alcaldía de Mazatlán por Morena.

El munícipe aseguró que está concentrado en su trabajo, mientras que otros ya andan de aprontados haciendo actos de campaña anticipados.

Agregó que será hasta el mes de diciembre cuando tome una decisión en caso de se le dé la oportunidad, aunque mencionó que hay buena coordinación con sus directores, subdirectores, jefes de área para que, en caso de separarse del cargo, no se pierda la dinámica y visión de trabajo que se viene manejando en su administración.

"Eso ya lo veremos en su momento. Sí dejo algo claro, sí me gustaría que estos proyectos no se frenen, que el tema del drenaje no se pare, darle continuidad, sí. El tema de la movilidad, sí. El tema del alumbrado público, ese trabajo no debe parar", dijo

Apuntó también que se han involucrado a diferentes sectores sociales y empresariales para que la agenda municipal sea más pública y ciudadana y no de una sola cabeza.

"Deseo que eso continúe, ya veremos si hay manera, vamos a ver qué nos espera y por lo pronto dedicado a trabajar por la ciudad por el municipio" aseguró.

Para saber

Fue durante la conferencia de "semanera" este lunes en la que el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, balconeó a varios personajes que ya le han manifestado sus aspiraciones para contender por la alcaldía de Mazatlán entre estos mencionó a Fernando Pucheta, Alejandro Higuera, y Edgar González, pero no descartó a perfiles femeninos como Estrella Palacios o Celia Jauregui.

"Fernando Pucheta, el que era mi secretario particular también tiene ganas, ya fue tres veces, él tiene gente y seguramente el presidente municipal actual, que no lo ha hecho mal, Edgar Augusto, también aspira, hay otros, hay muchos, si nos llega un ordenamiento de que Mazatlán será mujer la presidenta, entonces que se preparen las mujeres, puede ser Estrella, es de Turismo, también puede ser Celia, puede ser candidata y es de Movimiento Ciudadano, era".