Denuncian a 200 policías de Mazatlán por agresiones abuso de autoridad

Mazatlán, Sin.- Al menos 200 elementos de la Policía Municipal de Mazatlán están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado al enfrentar demandas, mayormente, por abuso de autoridad, violación a los Derechos Humanos, además de agresiones verbales y físicas hacia los ciudadanos, confirmó el alcalde Edgar González Zatarain.

El presidente municipal reconoció que por este tipo de actos los mazatlecos pierden la confianza en esta autoridad, la cual resaltó que hace ocho años era de las mejores que operaban en Sinaloa.

"Desafortunadamente, se perdió esa policía de Mazatlán que tenía una identidad distinta, la policía de Mazatlán era confiable y segura en el pasado, yo recuerdo; era entrona, era una policía que la verdad tenía un reconocimiento en el estado, era de las mejores", lamentó.

González Zatarain indicó que yo digo instrucciones al titular de la SSPyTM, para que trabaje en la prevención de este tipo de actos y devolver así la credibilidad de la corporación hacia la ciudadanía.

"Recuperarlo no ha sido fácil, anoche que venía del aeropuerto y estaba un retén a la orilla de la carretera, afortunadamente me pararon y qué bueno que me confundieron y me pararon ahí para poder cerciorar lo que están haciendo, es algo que les hemos prohibido y lo siguen haciendo", indicó.

"Desconfía la gente del actuar, no de todos, no puedo generalizar, pero sí de algunos malos elementos que han estado insistiendo (...) ya le encargamos al secretario que vaya depurando esto", añadió.

Para saber

La Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán cuenta con 900 elementos activos más 126 de tránsito, lo que significa que alrededor de un 20% de los elementos están denunciados ante la FGE.