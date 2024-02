¡Democracia sí, dictadura no!, ciudadanos en Mazatlán marcharon por la defensa del voto

Mazatlán, Sin. -Al grito de ¡Democracia sí, dictadura no!, cientos de ciudadanos en Mazatlán acudieron a la Marcha por la Democracia que se convocó de manera nacional en defensa del voto y de las próximas elecciones el 2 de junio.

La caminata inició en el escudo de Sinaloa en el Paseo Olas Altas hasta llegar a la Plaza de la República en el Centro, donde se llevó a cabo un mitin y entonaron el himno nacional.

Exigen voto libre

Hugo Mier, coordinador del Frente Cívico Nacional en el municipio, señaló que el propósito es exigir la no intromisión de las autoridades gubernamentales en el proceso electoral y la no utilización del recurso público en las campañas.

"Las elecciones las vemos muy grises, por eso defender el voto, libre debe ser; que no estén utilizando dinero del recurso público en apoyos a los candidatos del gobierno y que realmente la ciudadanía se exprese, que el voto sea libre y respetado", dijo.

Los protestantes se concentraron en la República frente a Palacio municipal. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Por su parte, Martha Valenzuela, integrante de la Organización Cédula Ciudadana, mencionó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho abuso de los programas sociales para condicionar el voto entre el electorado.

"Los ciudadanos queremos que el presidente de la República nos deje votar en paz que no se meta en la elección, no más propaganda, no al abuso de los programas sociales, que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista, que se digan todos los medios: los programas sociales son un derecho, están en la constitución, no dependen ni del presidente ni de su partido", dijo.

Entre los asistentes se observaron a los dirigentes del PAN, Evaristo Corrales; el PRD, Aarón Flores, y del PAS, América Carrasco Valenzuela, así como militancia del PRI.