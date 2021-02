No repunta la venta de playeras y gorras en el primer día de la Serie del Caribe

Mazatlán, Sin. - De regulares a malas, ha estado la venta de gorras y playeras conmemorativas de la Serie del Caribe. En esta edición, por disposición de la autoridad municipal, ante la pandemia, se restringieron los permisos para vendedores semifijos y ambulantes a los alrededores del Teodoro Mariscal.

A cada serie que se ha celebrado en México, Miguel, proveniente de la capital del país, acude a vender playeras, gorras y souvenirs. A pesar de que ya sabía que no habría permisos para la venta se decidió a venir.

Local "El tremendo" Toño de Guaymas, lleva 16 años asistiendo a la Serie del Caribe

Rentó cochera en una de las casas aledañas al estadio, pero asegura que las ventas no han sido buenas. "La venta ha estado muy regular, casi no se ha vendido, esperemos que mejoren en el transcurso de los días, no están como quisiéramos ni cómo pensábamos", aseguró.

Son alrededor de 10 vendedores los que están rentando en propiedad privada y por ese motivo la autoridad no los ha molestado.

"No nos pueden hacer nada porque estamos en propiedad privada, pero si nos vamos por las calles nos quitan la mercancía", señaló otro vendedor.

No obstante, por los protocolos de seguridad, varias cuadras a la redonda fueron acordonados para evitar que los automovilistas se estacionaran en línea amarilla, al no haber donde estacionarse los aficionados pasan de largo y no se detienen a comprar.

Apenas se para un automóvil y el tránsito ya les está silbando para que se muevan, no hay ni donde estacionarse aquí cerca, además por la restricción del aforo en el estadio hay menos gente Jesús Antonio





PRECIOS

Playeras bordadas desde 150 pesos

Jerseys de 300 a 500 pesos

Variedad de gorras en 150 pesos





















