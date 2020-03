De policía a rastreadora: La extraordinaria búsqueda de Belinda

Culiacán, Sin. - Belinda Dalaiti Aguilar Haro es Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado, ha sido parte de la policía estatal preventiva y de la municipal en su inicio. Ya tiene 21 años de servicio, los cuales, relata, pese a la corrupción que se percibe y el acoso sexual que ha sufrido, se ha mantenido dentro de la corporación por una sola razón: servir a la sociedad.





Desde el 2015 hasta hoy, Belinda Aguilar apoya a las búsquedas de victimas de desaparición forzada con apoyo de caninos especializados en búsqueda de restos humanos. La agente sabe bien de la empatía, porque ella en carne viva ya sabe qué es que desaparezcan a un familiar.

A los 18 años de edad, Aguilar Haro, se integró a las filas de la Policía Municipal.

Eran otros tiempos, hablamos 1992, duré solo un año porque ahí tuve problemas de acoso sexual por parte de los jefes y esa realidad me truncó el seguir en esa corporación

Belinda Aguilar





En 1998, ingresó al Instituto Estatal de Ciencias Penales e hizo el curso oficial para policía estatal preventiva. Al ser parte ya de los estatales, fue la primera policía conductora de patrullas. También estuvo integrada en un grupo de búsqueda y rescate, es buzo profesional, y además, se capacitó para manejar a los agentes caninos.

Llegó al grado de Policía Tercero, pidió su renuncia a la policía estatal preventiva y así se incorporó a la Unidad de Fuerzas Especiales en 2003, para el combate al narcomenudeo, su rol era la de manejador canino para la búsqueda de enervantes. Fue la primera mujer en este equipo y recuerda el jefe de esta unidad fue incluyente siempre con las mujeres, de modo que recibió apoyo y buen trato en todo momento.

En 2009 se desintegró este grupo que era parte de la Procuraduría del Estado y tras esto, Belinda se integró a la fiscalía. En donde en 2014 llegaría el proyecto de los escuadrones caninos para búsqueda de restos humanos. Relata Belinda que incluso para ella, la desaparición forzada de personas, era un fenómeno desconocido.





Sabíamos que existía pero no era tanto como el de ahora

Belinda Aguilar





Ella fue la comisionada en entrenar perros para la búsqueda de restos humanos, así fue como se comenzó a involucrar en las búsquedas con las rastreadoras de El Fuerte, los grupos del centro y sur del estado, lo mismo que le dio esa empatía con las víctimas. En 2018 ya formaba parte de Sabuesos Guerreras.





La diferencia de los colectivos al sistema de justicia es que, no es lo mismo estar tras un escritorio a estar en el campo. Para sentir lo que sucede cuando alguien desaparece, debes estar ahí, viviendo la experiencia. No es lo mismo seguir un protocolo institucional a actuar con tu corazón y claro, con protocolos para la búsqueda

Belinda Aguilar





Sí es cierto que se está trabajando en la sensibilidad de las víctimas, señala, pero falta mucho todavía para que llegue la sensibilización a los elementos.





No quiero decir con esto que los jefes no estén trabajando, sino que, aún falta bastante por hacer

Belinda Aguilar





Aunque Belinda es parte de un colectivo de búsqueda de personas a la vez que es agente de la fiscalía, siempre ha sabido separar una cosa de la otra. Ha tenido en claro que es parte de una institución pero sobretodo un ser humano, que tiene vida propia y que cuando no está en servicio, es parte de Sabuesos.





Tengo bien definido el guardar mi profesionalismo

Belinda Aguilar





Desde que inició su formación, Belinda tenía un ideal bien plantado que era el de servir a la sociedad, como mujer, como ciudadana; siempre lo ha tenido en claro, platica. Pese a que en su trayectoria sufrió acoso en las distintas instituciones de las que ha formado parte, ella no abandonó sus ideales.





El acoso es muy común cuando entré, yo siempre puse mi barrera para hacerle saber a los jefes y compañeros que conmigo no iban hacer lo que querían y tuve represalias pero las aguanté porque de corazón me gusta ser policía

Belinda Aguilar

fotos : Jazmin Ballesteros │ El Sol De Sinaloa

La agente señala que hace falta mucho por dignificar a la mujer en los trabajos, desde el 2009 hasta hoy en fiscalía, no la han querido ascender y tampoco le han otorgado su derecho retiro anticipado. Sigue siendo agente y así se va a retirar, pese a todo el trabajo que ha aportado.

Dentro de las situaciones que ha observado y vivido en la fiscalía, que la hacen irse, es la de la falta de apoyo para su labor: la búsqueda de restos humanos con caninos. Belinda comparte que durante un año, ella sola, estuvo en esa área, buscando que le dieran gasolina para traslados y personal. Era como si no quisieran que pudiera buscar, recuerda.

La simulación, la corrupción y la apatía; motivaron a la agente a retirarse para dedicarse completamente al activismo.





Si se buscara correctamente y no se simulara, las familias no estuvieran en el campo buscando; ojalá pongan en los altos puestos gente que sí funcione y que si no es así, lo quiten, que haya más perfiles para aspirar a estos puestos

Belinda Aguilar





Me voy decepcionada de la institución

Belinda Aguilar





La mujer es menos corrompible, es más disciplinada para trabajar y por eso, comparte Belinda, no la toman en cuenta para altos puestos dentro de estas organizaciones.

A las queridas, a las esposas o por favores sexuales, por eso, se te puede tomar en cuenta, para poder controlarte

Belinda Aguilar





A un año de que no le dan su derecho a retiro, la agente no se va a conformar con un no, está dispuesta a dar su vida al activismo, a buscar a su sobrino y a Yosimar.





Aquí también te desaparacen o te matan por hacer las cosas bien, yo he sufrido atentados

Belinda Aguilar

Sin embargo, esto no la ha detenido, ni la va a detener.

fotos : Jazmin Ballesteros │ El Sol De Sinaloa













