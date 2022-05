Cuestionan amistad del Químico con los Arellano

Mazatlán, Sin.- El caso de los 111 millones de pesos que eran intereses por el adeudo a la empresa Nafta Lubricantes por 141 millones de pesos se ganó y se evitó que quisieran cobrarlos al Ayuntamiento, informó la ex síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Cuestionó la amistad del empresario Juan José Arellano con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, pues se presta para un posible contubernio y complicidad entre ambas partes.

Afirmó que el documento de la resolución, debe estar en la oficina de la síndica procuradora, porque se logró quitar ese cobro de 111 millones de pesos al adeudo.

“Logramos quitarlo, no sé si hubo luego de parte de ellos, que eran los que nos tenían en ese entonces, el Grupo Nafta, no sé qué hicieron después, no sé si después de que nosotros terminamos nuestra actividad ahí, fueron omisos o no contestaron algo, no sé qué pasó, yo lo dejé hasta donde nosotros en ese momento como Sindicatura en Procuración y como defensa de los intereses del Ayuntamiento, nosotros teníamos ya el gane de que no se iban a pagar esos 111 millones de pesos”, explicó la ex síndica procuradora.

La ahora coordinación de enlace de la Secretaria de las Mujeres con los institutores de las Mujeres de los municipios de Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, rosario y Escuinapa, indicó que esto no es de fe, sino se debe de analizar si el Ayuntamiento fue omiso posteriormente a que el grupo ArHe pretenda cobrar ahora el pago de los intereses.

Bojórquez Mascareño afirmó que este grupo ya encontró una veta para sacar más dinero, por lo que hay que ver qué recurso pudo haber interpuesto y que el mismo Ayuntamiento fue omiso, porque hasta donde lo dejaron, eso ya no se debió de pagar o no debe de pagar, porque se ganó ante el Juzgado.

No debe de prosperar las pretensiones de nafta Lubricantes, advirtió, aunque reconoció que es un grupo muy poderoso y que tienen muy buenos abogados y los vericuetos que tiene la ley, se desconoce qué pudo haber pasado, porque ya no estoy en la sindicatura.

Agregó que cuando dio la noticia y mostró los documentos de que se logró quitar los 111 millones de pesos, era porque no tenían fundamento de su cobro.

“Es un abuso, no tienen llenadera como dice López Obrador, no tienen llenadera y es donde a nosotros nos queda el interrogante, qué es lo que está pasando, si somos un gobierno para el cambio y vemos que hay mucho contubernio, mucho abrazo, mucho amor a quienes nos están de alguna manera como sociedad, como comunidad agraviando”, manifestó Bojórquez Mascareño.

Cuestionó la amistad del Químico Benítez Torres con el empresario Juan José Arellano, propietario de la empresa Nafta Lubricantes, porque los ciudadanos ven desde afuera un posible abuso y complicidad y así se ve.

Pidió no permitir este nuevo abuso por parte de Nafta Lubricantes y que se defiendan realmente los intereses del Ayuntamiento, ya que aquí no caben compadrazgos ni ese tipo de amistades.

PARA SABER…

La doctora Elsa Bojórquez Mascareño, es la coordinadora o enlace de la Secretaria de las Mujeres con todos los Institutos Municipales en la zona sur, que comprende los municipios de Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

No permitir el abuso hacia ninguna mujer, es el objetivo de esta coordinación, destacó la ex sindica procuradora.

