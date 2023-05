Cuen Ojeda condicionó a Morena para que Rocha Moya fuera el candidato a gobernador

Culiacán, Sin.- Héctor Melesio Cuen Ojeda reveló que gracias a él Rubén Rocha Moya fue candidato por Morena en las elecciones del 2018. Esto fue declarado por el presidente del Partido Sinaloense en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Cuen Ojeda detalló que se encontraba gestionando una coalición con el partido de izquierda para las elecciones pasadas, detalló que antes de firmar el convenio, Rocha Moya lo abordó y le indicó que él no era el candidato para competir por la gobernatura.

Dijo que el gobernador actual le pidió que pusiera como condición que fuera el candidato para gobernador en Sinaloa para que se unieran las fuerzas políticas.

"Él llegó y me pidió un favor, que no firmara el convenio porque él no era el candidato. Y yo le dije que se nos iba a vencer el plazo para registrar la coalición y él me dijo que Nacho Mier dice que no firmes", declaró.

Cuén Ojeda señaló que menciona esto porque a Rocha Moya también le gusta hablar de estas cosas.

Culpables de todo

Por otro lado, el presidente del PAS retomo las investigaciones y denuncias hechas en su contra y su familia por presuntos malos manejos del dinero público que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Héctor Melesio reconoció que él tiene influencia en la institución educativa, indicó que lo más probable es que resulten culpables de los cargos que les adjudican, resaltó que Rocha Moya tiene fluencia en el Poder Judicial.

"Hay algo muy perverso detrás de todo esto, y lo comentó; desde el 2009 yo no formó parte de la UAS, yo no cobro la pensión como todos ellos... Hoy contratan a dos personas para que te demanden, y como ellos tienen todo, pues vas a resultar culpables de todo", dijo.

Finalizo declarando que la justicia se hará presente en las instancias federales.