Crítica el senador Damián Zepeda Vidales el mal gobierno de México

Mazatlán, Sin.- Damián Zepeda, senador de la República por el PAN, dijo sentirse inconforme con respecto al rumbo que está llevando el país actualmente y acusó al gobierno de México de malos manejos, pues asegura que después de la pandemia, México ha quedado golpeado.

"Me siento muy inconforme y poco satisfecho con el gobierno actual, después de la pandemia México ha quedado muy golpeado económicamente. En el Senado he estado levantando la voz porque estamos muy mal gobernados, esa es mi respuesta sobre cómo se encuentra el país hoy en día, México está siendo mal manejado", dijo Zepeda Vidales.

El propio legislador añadió que actualmente México se encuentra en una situación crítica en diferentes temas sociales que la gente pide que se mejoren, como la economía, educación, salud y seguridad.

"Estamos muy mal en todos esos temas sociales que son de primera necesidad para la población, estamos reprobados, en todos tenemos taches, y no quiere decir que no hayan hecho nada, en estos temas principalmente estamos sumamente mal, comenzando con el tema económico", lamentó.

Zepeda Vidales criticó duramente al presidente ante los constantes problemas económicos, pues comenta que después de la pandemia de Covid-19 todos los países se repusieron, a excepción de México.

"Todos los países rebotaron después de la pandemia, a excepción de México, pero México no, el gobierno no supo reponerse de esta situación, supongamos que el país es un avión con cuatro motores, pero a México se le apagaron esos cuatro motores, uno es el consumo, el otro la inversión, el gasto público y otro es el comercio exterior, así de mal manejados nos vimos, no nos pudimos reponer después de la pandemia, no hicieron lo que tenían que hacer", agregó.