Luis de la Rocha critica manejo del tema de cheques extraviados en el Congreso

Culiacán, Sin.- El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis de la Rocha, criticó el manejo que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, le ha dado al tema de los cheques extraviados en la administración del Poder Legislativo.

"El responsable de esta administración, en este congreso, por ley, es Feliciano Castro, él tiene que encarar y tiene que decir la verdad", dijo.

Comentó que el presidente de la Jucopo debe encarar el asunto y decir la verdad sobre el caso que ya se encuentra judicializado; aseguró que esta no es la primera irregularidad que ocurre en el área administrativa.

Informó que acudió a la Auditoría Superior del Estado para que se realice una revisión del manejo que se le da al presupuesto del Congreso.

"No es de hoy, yo estoy seguro de que no son seis cheques; seguro estoy que es mucho más dinero del que estamos hablando, que se robaron en este congreso. Por eso solicite por escrito a la Auditoría Superior del Estado que haga una auditoría, pero no de los cheques, sino del ejercicio fiscal", comentó.

Caso judicializado

Sobre las últimas declaraciones que el presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Madrid Pérez, brindó; de la Rocha crítico el hecho de que el legislador no diera fecha de audiencia ni nombre de los implicados.

Detalló que el Congreso tiene herramientas suficientes para que se resuelva el caso internamente.

"Yo creo que para la siguiente pregunta va a contestar que es un tema del expediente judicial y que resuelva la fiscal; a ver, por favor, vamos a ser coherentes y congruentes. Un Poder Legislativo, con el poder que tiene, simplemente basta con una llamada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pides que te pasen, por favor los cheques o al mismo banco que te pase en los videos, aquí mismo, hay videos de salidas y de horarios. Para sacar un cheque tienes que sacar tres dos firmas" agregó.