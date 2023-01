Corren por los boletos para las coronaciones del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A unas horas de que se anunció el elenco de artistas que se presentará en las coronaciones del Carnaval de Mazatlán 2023, decenas de personas acudieron a las taquillas del Instituto de Cultura para comprar sus entradas.

“Me vine de La Gran Plaza porque está muy lleno, pero aquí en el (Instituto de Cultura) también hay gente, los boletos se están vendiendo muy rápido, la verdad este año se eligió muy buen elenco, están apoyando mucho al talento mazatleco como Edén Muñoz y la MS”, dijo Carolina García, quien viajó desde Culiacán especialmente para adquirir boletos para asistir a las coronaciones del próximo Carnaval.

Puedes leer: ¿Cuánto costó el elenco artístico para las coronaciones del Carnaval de Mazatlán?

“El año pasado fue mi primer evento y aquí me tiene haciendo fila, mi mamá vive en Mazatlán, yo vivo en Culiacán pero me vine en cuanto me enteré del elenco”, afirmó la joven de 29 años.

En la fila, mientras espera llegar a la taquilla de Cultura, Jorge Vázquez destacó la calidad del elenco anunciado este miércoles por la mañana.

“La verdad yo pienso que está muy bien debido a que están apoyando a las bandas locales, mucho talento mazatleco y pues aquí venimos a comprar un boleto”.

Dijo ser fan de la Banda MS, por lo que no se esperó más tiempo para comprar un boleto para la presentación de la agrupación durante la coronación de la Reina del carnaval el 18 de febrero.

"Soy fan y pues aquí estamos apoyando, se merece actuar en la Coronación de la Reina, porque es una de las mejores bandas que hay".

Decenas de personas hacen fila desde la mañana en La Gran Plaza y el Instituto de Cultura de Mazatlán. Foto: Cortesía | Cultura Mazatlán

Emocionada porque la MS, su banda favorita, se presentará en el Carnaval, Paulina Tirado espera un buen show durante esta presentación.

"Yo estaba en mi carro y me acordé que iban a anunciar a las 10 de la mañana a los artistas que vienen al Carnaval, inmediatamente me fui a Gran Plaza y llegué alrededor de las 11 de la mañana y ya había una fila de aproximadamente 20 personas y siento que la gente estaba esperando conocer qué artistas iban a venir y en cuanto vieron pues... corrimos”.

Para agendar

La Banda MS será el artista estelar de la coronación de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2023, el próximo 18 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal.

Los eventos iniciarán el jueves 16 de febrero con la coronación del Rey de la Alegría y la actuación de Edén Muñoz en el Estadio Teodoro Mariscal.

La venta de boletos para el Carnaval de Mazatlán y la coronación de las reinas ya esta listo. Foto: Cortesía | Cultura Mazatlán

El viernes 17, durante la coronación de la Reina de los Juegos Florales, se presentará el espectáculo Rock You y la cantante Gloria Gaynor, también en el estadio Teodoro Mariscal.

El lunes 20 de febrero en Olas Altas armará la fiesta Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón; y para la coronación de la Reina Infantil actuará el grupo Jesse & Joy, también en el Teodoro Mariscal.

El Carnaval de Mazatlán 2023 se llevará a cabo del 16 al 21 de febrero.