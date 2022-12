Carnaval de Mazatlán 2023 lleva un avance general del 40%: Rico González

Mazatlán, Sin.- Los preparativos del Carnaval de Mazatlán 2023 "Dejá Vú, 125 años de tradición", avanzan en tiempo y forma, asegura Raúl Rico González, director del instituto de Cultura, en porcentaje, se puede hablar de un 40% de avance, señaló.

Avances

Adelantó que en esta edición se colocarán 11 monigotes; 10 sobre la avenida Del Mar, Olas Altas, y uno en la plazuela Machado Machado. Además este año habrá la participación de 32 carros alegóricos en los desfiles.

Las diferentes coronaciones de la Reinas y el Rey de la Alegría serán en el estadio Teodoro Mariscal y el Combate Naval se regresará al paseo Olas Altas, espectáculo en el que habrá algunas innovaciones.

"El malecón es muy extenso, entonces hacer un Combate Naval bien hecho en el malecón es muy costoso", mencionó.

Del elenco de artistas señaló que no daría ningún nombre hasta que no haya nada seguro, aunque sí reveló que se pusieron en contacto con Chayanne, lamentable no tenía fechas disponibles.

El funcionario municipal consideró que pese a la disminución de recursos económicos hay muy buenas expectativas sobre la máxima fiesta porteña.

"Que haya menos recursos es otra cosa, pero con un poquito de ingenio y manejo honesto se puede compensar", consideró.

Presupuesto y transparencias

Esta mañana el alcalde, Edgar González Zataráin, anunció que para el ejercicio fiscal 2023 al Instituto de Cultura se le destinaría un presupuesto de casi 86 millones de pesos, un presupuesto muy recortado a comparación del 2022 qué fue de 120 millones de pesos

"Viene muy recortado, sería 85 y fracción, nomás. Para lo mínimo que tiene que ver con el tema de las nóminas, de la luz, lo más necesario, finalmente tienen que ser autosuficientes, tienen escuelas, cobran cuota, tienen teatro", anunció.

Pese a que Rico González indicó no ser notificado de manera oficial sobre el presupuesto, mencionó que se están reduciendo sustancialmente los costos en los preparativos del Carnaval como en la carrozas y los monigotes, estos últimos con un valor de 80 mil pesos cada uno.

"Estamos reduciendo sustancialmente los precios, hay carros desde 200 mil, hay que adaptarnos a los tiempos actuales y no perder la calidad y el nivel", aseguró.

Añadió que habrá aportaciones de los diferentes patrocinadores cómo Grupo Modelo que ya aportó 11 millones, también está Grupo Encanto y están por firmar con algunos otros más.

Acerca de la transparencia y rendición de cuentas, el funcionario precisó que no se ocultará ningún tipo de información.

"Nosotros nunca hemos ocultado información de ese tipo, jamás. La idea es transparentar absolutamente todo", aseguró.