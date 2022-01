Asegura el Químico que el Consejo Nacional de Salud será el que decidirá si hay Carnaval

Mazatlán, Sin.- Será el Consejo Nacional de Salud el que decida si se lleva a cabo o no el Carnaval, y no el Gobierno del Estado, aclaró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Sin embargo, indicó que falta mucho para la celebración de la máxima fiesta de los mazatlecos como para que se anden preocupando en estas fechas.

Y sobre la fiesta de fin de año en Olas Altas, señaló que cuando se llevó a cabo, estaba el estado y el municipio en semáforo verde.

“Se los digo a todos, desde un ciudadano normal, hasta el más alto funcionario del país, que yo hice el megafestejo, estábamos en semáforo verde, verde, y no hay por qué criticarla, si hubiera estado en amarillo tenían toda la razón”, explicó el alcalde Benítez Torres.

Indicó que no es necesario hacer más acciones para prevenir los contagios, ya que se está haciendo lo necesario y justo, con clausuras y multas a los negocios que no cumplen con los protocolos y así lo van a seguir haciendo, y agregó que no es la solución el estar sanitizando todos los lugares públicos.

Cuestionado si en la celebración del Carnaval se va a tomar la decisión de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el presidente municipal recordó que hace falta mucho y no lo puede adelantar y afirmó que nadie (del Gobierno Estatal) podrá decidir sobre la celebración de la fiesta ni lo van a someter a consulta como el año pasado.

“No lo vamos a someter a consulta, porque las condiciones son muy diferentes. El único que puede pararlo es el Consejo Nacional de Salud que preside el Presidente de México, nadie más, es el único que puede detenerlo si deciden que no hay."

-¿El estado no, alcalde?

“El Consejo Nacional, el Consejo Nacional de Salud, es el que decide, yo sé que el Consejo Nacional es el que rige la salud de la población”, insistió.

El alcalde Benítez Torres dijo que si el municipio está en semáforo verde, no habrá ningún problema, porque tienen libertad de hacer cualquier tipo de evento.

El Carnaval 2022 está programado para realizarse del 24 de febrero al 1 de marzo.













