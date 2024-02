Construcción en Los Portales genera encharcamientos y baches en las calles

Mazatlán, Sin. -En el fraccionamiento Los Portales, ubicado a la altura de la avenida Jabalíes, los residentes enfrentan una problemática constante debido a una construcción que arroja agua a las calles, provocando encharcamientos y suciedad en el área.

Esta situación, que lleva más de dos meses, ha generado malestar entre los vecinos, quienes se ven obligados a limpiar cuando el agua llega hasta sus hogares.

"Desde que comenzó el año o a finales del pasado, los últimos días de diciembre, es cuando comenzó a salir todo el cochinero de la construcción y lo malo es que a nosotros nos toca limpiar todo el cochinero que se hace, porque queda muy sucio, con lodo o encharcado, se batalla para caminar por aquí si no barremos", comentó Marcelo, vecino del asentamiento.

La suciedad acumulada y los baches generados por esta situación han incrementado las molestias entre los residentes, quienes aseguran haber reportado el problema al Ayuntamiento de Mazatlán en múltiples ocasiones, sin obtener una respuesta satisfactoria. A pesar de los esfuerzos de los vecinos por hacer llegar sus quejas y solicitudes de regulación, la situación persiste, afectando gran parte de la avenida y generando incomodidades en el entorno residencial.

"Lo reportamos primero a la Jumapam, y nos dijeron que nos pusiéramos en contacto con otra dependencia, así que le llamamos al ayuntamiento para que vengan y chequen porque sale tanta agua de ahí, que regulen esta obra, porque así no se puede vivir en paz, le llamamos y quedaron vendrían, pero ya es hora que no vienen, ya lo dejamos morir por la paz, para no tener más problemas, porque de todas maneras ni se han parado", añadió el vecino.