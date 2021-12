Por corrupción, anuncia "el Químico" depuración de personal en Jumapam

Mazatlán, Sin.- Luego de que la Jumapam perdió la demanda interpuesta por la empresa concesionaria del estadio de beisbol Teodoro Mariscal y tendrá que regresar a la familia Toledo el pago de la multa por 2.9 millones de pesos, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, anunció una depuración en el interior de la paramunicipal.

“Hay un montón de corruptos trabajadores que venden las cosas, pero estamos haciendo una limpieza”, dijo.

El presidente municipal adelantó que van a recuperar el estadio de beisbol Teodoro Mariscal, solo es cuestión de tiempo.

“Todo lo que es de Mazatlán se va a recuperar, solo es cuestión de tiempo, acuérdense que las vías jurídicas son lentas y se mueven de un lado para otro, pero la ley es la ley y tarde que temprano nos va a dar la razón”, manifestó.

Dejó en claro que está haciendo limpia en la administración, donde los cambios no se van a ver ahorita, sino cuando terminen.

“Ya iniciamos en Jumapam y van a ver los cambios pronto… no hay revanchismo, yo lo que quiero es que piensen como pienso, en transformar a Mazatlán, en no robar los dineros del pueblo, yo tengo mi conciencia tranquila y no tengo cola que me pisen, se los he repetido cientos de veces y si Dios quiere voy a trabajar para ser el mejor alcalde que ha tenido Mazatlán”, aseguró.

Reiteró que todos los corruptos se van a ir de Jumapam.

Cuestionado si en su casa tiene agua limpia, el alcalde Benítez Torres respondió que no, y que no tiene ni filtro, pero justificó que el problema del agua turbia no es de la Jumapam, ni del alcalde, ni de los trabajadores, ni del sindicato, sino de los huracanes "Nora" y "Pamela".









