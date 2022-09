Con serias anomalías, Comisión de Fiscalización inicia dictaminaron de cuenta pública

Culiacán, Sin.- En esta semana que inicia, la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado, empezara a dictaminar la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del gobierno del estado, de los ayuntamientos y entes públicos que le envió la Auditoría Superior del Estado.

La revisión y fiscalización de la mencionada cuenta pública que llevó a cabo la Auditoría Superior del Estado consistió en 42 auditorías de tipo financieras, entre las que se incluyen los tres poderes del estado, los 18 municipios, tres organismos autónomos, diez entes estatales, un fideicomiso (Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa), ocho entes públicos municipales y ocho auditorías de desempeño.

La muestra auditada correspondiente a los Poderes del Estado, municipio, organismos autónomos, entes públicos y fideicomisos correspondió a 23 mil 633 millones de pesos de un universo seleccionado de 33 mil 288 millones de pesos, representando el 71 por ciento

La ASE presenta 310 recomendaciones, 92 promociones de comprobación fiscal y mil 811 promociones de responsabilidades administrativas

Los resultados de las auditorías financieras arrojaron dos mil 73 resultados con observación, consistentes en 310 recomendaciones, 92 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Además de mil 811 promociones de responsabilidades administrativas –PRAS- y 484 pliegos de observaciones con un importe de 250 millones de pesos.

Las áreas claves de riesgo identificadas en la fiscalización en las que se emitieron acciones de pliego por los que se presumen daños o prejuicios, o ambos a la hacienda pública, estatal o municipal, o en su caso al patrimonio de los entes públicos, más recurrentes son: falta de documentación comprobatoria y justificativa.

Los sujetos auditados también recurren de manera frecuente a la omisión del reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación, o a la tesorería estatal; pagos e improcedentes o en exceso; anticipos a proveedores y contratistas que no presentaron amortización o recuperación.

Donde se presume que donde hay más daños y prejuicios es en la obra pública

Igualmente, presentan obras que reflejan conceptos estimados en exceso o no ejecutados, obras que no se encuentran concluidas o que no están en operación. Pagos improcedentes o en exceso. Conceptos de obra de mala calidad y con vicios ocultos.

Otras acciones periódicas que encontró la ASE es el pago adicional por incumplimiento de obligaciones u otros, adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se encuentran sin uso, concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de egresos; saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de comprobar o recuperar.

Asimismo, activos fijos, los cuales no se encontraron al realizar la inspección física; pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones u otros; omisión del entero en tiempo y forma de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

Por su parte, las auditorías de desempeño arrojaron 181 recomendaciones por deficiente funcionamiento en la operación del Programa presupuestario; inadecuada rendición de cuentas del programa presupuestario; inadecuada transparencia del programa presupuestario; inadecuado diseño del MIR del programa presupuestario; incorrecto ejercicio de los recursos públicos del programa presupuestario; insuficiente cumplimiento de la normativa del programa presupuestario; escaso cumplimiento de las normas de control interno y poco cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario.