De cinco a ocho años de prisión podrían dar a quién ataque con ácido a una persona

Culiacán, Sin-“Aún con los avances que hay en la legislación, y las políticas públicas implementadas por las autoridades responsables, se siguen permitiendo casos de violencia que, por su atrocidad y frialdad, han puesto en duda la efectividad del Estado para garantizar su principal objetivo o finalidad, brindar seguridad a las mujeres sinaloenses”, advirtió el diputado Ricardo Madrid Pérez quien propuso que se castigue severamente a quien causa daños con ácido el cuerpo de una mujer

El coordinador del grupo parlamentario del PRI propone se imponga de cinco a ocho años de prisión a quien ataque con ácido a una persona, una de las formas extremas de violencia contra las mujeres, y si el daño es permanente, causa discapacidad o es causa de pérdida de la vista la pena aumentaría un tercio o hasta en una mitad más.

“La presente iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa, tiene como propósito la protección de la víctima y la reparación integral del daño, lo cual se pretende inhibir la existencia de conductas que dañen su integridad y dignidad, como las lesiones provocadas por razones de género”, detalló.

Madrid Pérez destacó que se busca manifestar que la violencia física implica más que los daños en el que se utilice la fuerza física o algún tipo de arma, también incluye los realizados por sustancias con el objetivo de producir dolor físico y psicológico a la víctima, y con esto comenzar a erradicar la práctica de los conocidos "ataques con ácido", los cuales, son una forma extrema de violencia contra las mujeres que pretende marcar su cuerpo y prolongar el dolor de estas, el cual puede incluso provocarles la muerte.

“Son agresiones con una altísima carga simbólica. Pretenden marcar de por vida. Dejar en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio. Una huella imborrable y dramática”, dijo.

El ácido y otras sustancias abrasivas, recodó, son utilizadas en muchos países como un arma que no solo pretende causar un sufrimiento físico enorme -o, incluso, la muerte- , sino también para imponerle una condena social que la acompañará de por vida. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED)

Precisó que en México, hasta octubre de 2021 se habían contabilizaban treinta víctimas por ataques con ácido, y la edad promedio en la que se dan estos ataques es entre 20 y 30 años.

“Sabemos que estas cifras muestran que no es uno de los principales problemas de violencia contra las mujeres, pero sí, muestran que van en aumento, y este tipo de violencia no está recibiendo la atención necesaria, por ende, se requiere la atención adecuada, no solo para sancionar a las agresores, sino también para prevenir y garantizar las acciones para la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición a favor de las mujeres que desafortunadamente ya han experimentado este tipo de violencia”, dijo.

Diputado Ricardo Madrid Pérez. Foto: Cortesía | Congreso del Estado

Recordó que recientemente a nivel estatal, se emitió la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecen que el Poder Ejecutivo del Estado, sus dependencias y los municipios, por medio de sus acciones promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos humanos de las mujeres, debiendo al efecto instrumentar políticas públicas que protejan y procuren el sano desarrollo de las mujeres en las esferas física, psicológica, económica, sexual y social.

“El fenómeno delictivo no ha disminuido, por el contrario, se encuentra en constante crecimiento, y como legisladores nos lleva a tomas medidas urgentes para garantizar una mayor efectividad en el combate a estas conductas delictivas que dañan nuestra sociedad”, señaló.