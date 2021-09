Con Cruz en palacio de gobierno, feministas protestan contra violencia de género

Culiacán, Sin.- Para los colectivos feministas de Sinaloa, este 15 de septiembre no hay nada que festejar, pues aunque esta fecha refiere a la libertad e independencia del país, la violencia de género en contra de las mujeres demuestra que no hay libertad.

Con una enorme cruz rosa plasmada en el suelo, colectivos feministas de distintos municipios del estado, visibilizaron la falta de acciones del gobierno sinaloense para frenar la violencia de género contra las mujeres.

Priscila Salas, representante del colectivo No se metan con nuestras hijas recordó que tan solo en el primer semestre del 2020, se cometieron 11 feminicidios, sin embargo dijo, en el mismo período del año actual, los feminicidios rebasan los 25 casos, lo que representa un aumento del 79 por ciento.

"No hay acciones apropiadas para frenar la violencia contra las mujeres y para nosotras no tiene ningún sentido el festejo de la libertad si nosotras no podemos tener acceso a una vida libre, pacifica", dijo.

Ahí mismo en palacio de gobierno, las Colectivas nombraron los nombres de las ultimas 36 mujeres asesinadas en Sinaloa, mismas en las que los hallazgos se han cometido con mas saña.

Cabe señalar que los colectivos mantendrán distintas actividades el día de hoy, entre ellas, una marcha de palacio de gobierno hacia el ayuntamiento donde también visibilizaran con cruces la falta de trabajo en materia de seguridad por el municipio, mientras que a las 19:00 horas, llevarán a cabo ahí mismo una vigilia para honrar la memoria de todas las víctimas de feminicidio y violencia de género.













