Con 16 denuncias por obras y compras a sobrecosto, el Químico Benítez en el umbral de más juicios

La remodelación de la glorieta del “Corazón” en el Paseo del Centenario, una obra que nadie pidió, que no contaba con permisos federales y que fue suspendida, implicó un gasto de un millón 400 mil 255.89 pesos, sin contar la multa que impondrá la Semarnat por la falta de permisos, la cual, junto a otras obras, pusieron a Luis Guillermo Benítez Torres en la mira de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalìa y en el umbral de otros juicios que enfrentará en los siguientes días.

El “Químico Benítez” se encuentra bajo investigación por otro expediente aún sin ventilar conformado por 16 denuncias de diversos delitos durante su gestión como alcalde de Mazatlán, entre los que destacan obras contratadas a costos excesivos y desvío de recursos.

Entre las obras contratadas a sobre costo, se encuentra el paso peatonal elevado frente a Catedral por el que se erogaron 254 mil 210.13 pesos más IVA, mientras que en la avenida Sábalo-Cerritos se realizó una glorieta por 6 millones 393 mil 636 pesos donde la empresa contratada para su construcción es “fantasma”. Se dijo que era originaria del estado de Querétaro, la cual supuestamente tiene un domicilio en Villa Unión para recibir notificaciones; sin embargo, en dicha ubicación no se encuentra ninguna empresa.

También, el Ayuntamiento destinó un millón 401 mil 249.71 pesos sin incluir IVA, para mover la estatua del biólogo marino Jacques Cousteau del Parque Central a la Carpa Olivera.

Y por último, se reúne la evidencia para demostrar compras de medicamentos a sobrecosto para el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez por parte del Comité de Adquisiciones, luego de una denuncia anónima que llegó a todo el cuerpo de regidores. En total se estima en 9 millones 714 mil pesos el monto del “expediente negro” del Químico Benítez.

Permisos irregulares y cifras maquilladas

La nueva administración que encabeza Édgar González Zatarain encontró más de 70 licencias de construcción que se otorgaron de manera irregular, violando de alguna u otra forma la normatividad; además de alrededor de 30 proyectos que ni siquiera contaban con el permiso correspondiente.

En una declaración en el mes de diciembre, el alcalde señaló que se procedería de manera jurídica contra los responsables que dieron estos permisos y generaron un crecimiento desordenado en Mazatlán.

El mismo munícipe expuso que en la gestión de Luis Guillermo Benítez Torres, donde él fue Secretario del Ayuntamiento, se maquillaron cifras de los resultados de los operativos de seguridad para mostrar baja incidencia delictiva.

Más contratos

Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, organización que denunció la compra irregular de las luminarias, mencionó que el contrato con Azteca Lighting no es el único que la Comuna realizó de manera plurianual y donde las cantidades manejadas también son millonarias.

"Estamos haciendo más investigación y hemos descubierto patrones que no se daban en administraciones anteriores, por ejemplo, en contratos multianuales. El primero que encontramos fue este de Azteca Lighting, pero hemos encontrado otros dos con cantidades importantes que estamos analizando", mencionó.

Los contratos son por concepto de compras y contratación de servicios profesionales; lo que se indaga es el fundamento y justificación de haber celebrado contratos bajo esta modalidad.

Agregó también que en el Instituto de Cultura se encontraron contrataciones irregulares (auto contrataciones) en los años 2018 y 2019, denuncias que ya están en el Tribunal de Justicia Administrativa a punto de emitir un resolutivo.

¿Desvíos de recursos?

Rojo Navarro señaló que Jumapam es otra paramunicipal donde se deben poner los ojos, pues hay varios elementos que levantan sospecha.

"Desde el 2019- 2020 el Ayuntamiento le empezó a transferir recursos para hacer obras específicas, pero el recurso se lo quitaban a obra pública directa. Hay un plan anual de obras públicas que se supone se debe ejecutar en el año y hay obras contratadas por el propio Ayuntamiento, estamos haciendo ese cruce para ver si realmente las obras que se contrataron corresponden el plan y de las que hizo Jumapam ver si están dentro del plan", señaló.

En esta situación, añadió, hay otra irregularidad, pues quién autorizó el traspaso de los recursos, ya que por Cabildo no pasó; atribución de facultades, abuso de autoridad y desvío de recursos podrían estar implicados.

Responsabilidad compartida

En el oscuro panorama que se le avecina a Luis Guillermo Benítez Torres no irá solo, podría llevar compañía por la responsabilidad compartida con otros ex funcionarios, pues él no fue el único partícipe, aunque de momento es el único imputado.

El director de Observatorio Ciudadano consideró que hay los elementos suficientes como para que la Fiscalía emita las sanciones que el Código Penal le marca y en el caso administrativo se está a la espera de las respuestas de la ASE.

"Sí derivado de las denuncias que nosotros pusimos les dio elementos para presentar las denuncias penales ante la Fiscalía, quiere decir que también hay elementos para que califiquen las faltas como graves y las pasen al Tribunal de Justicia Administrativa para que ellos se metan las sanciones correspondientes".

Caso Azteca Lighting

Cuando se dio a conocer la compra de 2 mil 139 luminarias a un costo de 400 millones 854 mil 204.50 pesos nadie sospechaba que esto era solo la punta del iceberg del gran fraude que fue Benítez Torres como presidente municipal de Mazatlán, pues este millonario contrato no es la única denuncia que el ex munícipe tiene en su contra, por las cuales actualmente enfrenta un proceso judicial.

El pasado 7 de febrero la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que mediante los oficios 219 y 222 requirió la solicitud de procedencia por la comisión de delitos en contra de Benítez Torres, por considerar que los hechos de los cuales se recibieron en las denuncias podrían constituir el delito de desempeño irregular de la función pública.

El “Químico” enfrentará una judicialización por dos causas o carpetas, una de ellas por "el gran contrato" con Azteca Lighting y otra donde se integran varias denuncias, entre estas las de presunto desvío de recursos.

Las denuncias

Los regidores del Partido Sinaloense, América Carrasco Valenzuela, Francisca Osuna Velarde y Reynaldo González Meza, interpusieron al menos 16 denuncias ante la Auditoría Superior y la Fiscalía General del Estado.

Se trata de una denuncia por cada contrato de luminarias celebrado con Azteca Lighting bajo la modalidad de adjudicación directa, contra el ex presidente municipal, el Comité de Adquisiciones, el ex tesorero Javier Alarcón Lizárraga y quien resulte responsable.

En abril del 2020 se adquirieron 118 luminarias para la avenida Rafael Buelna, por 21 millones 993 mil 389. 51 pesos; mientras que en abril del 2021 se compraron 82 luminarias más para la avenida Camarón-Sábalo, por 14 millones 456 mil 040.56 pesos.

En octubre del 2021 se adquirieron 130 luminarias para las avenidas La Marina y Sábalo-Cerritos, por 23 millones 186 mil 687.84 pesos. Ese mismo mes también se compró material e insumos para iluminación de la avenida Carlos Canseco, con un recurso de 34 millones 971 mil 046.65 pesos.

El monto total de los cinco contratos fue de 144 millones 331 mil 325.52 pesos.

También está la compra de dos carros y cinco motocicletas que fueron rifados el 10 de mayo del 2022, gasto que no estaba contemplado en el presupuesto y que se tuvo que sacar de otra partida, es decir, presunto desvío de recursos.

Esta denuncia fue contra el ex alcalde, el ex tesorero y secretario de presidencia, Loar López, quien funge todavía en este puesto. La compra generó un gasto de 575 mil 395 pesos.

Se denunciaron además modificaciones reiterativas y de manera unilateral al presupuesto de egresos del 2022 sin el consentimiento del Cabildo.

También se denunció al ex director de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo y al Consejo de la paramunicipal, por modificaciones al presupuesto de ingresos y la adjudicación de contratos millonarios de manera directa.

Recientemente los denunciantes recibieron la notificación de que la ASE iniciaría una auditoría específica en el Ayuntamiento y otra en el Instituto de Cultura por las dos últimas denuncias.

Benítez Torres no solo fue denunciado ante instancias estatales, también ante federales. Ante la Fiscalía General de la República, el diputado Juan Torres Navarro denunció al "Químico" por un presunto daño patrimonial al erario por más de 800 millones de pesos, derivado de la Cuenta Pública del 2020, una participación federal que pudo solventarse en su totalidad.

Benítez Torres enfrentará las acusaciones en su contra tanto en materia administrativa por parte del ASE, como penal por parte de la Fiscalía e incluso podrían ser más, pues de los cuatro años que estuvo al frente de la presidencia municipal, todavía hay mucho de dónde rascar.