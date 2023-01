Benítez Torres no le teme al desafuero, asegura tener la conciencia tranquila

Culiacán, Sin.- "Yo duermo tranquilo, me dedico a trabajar", fue lo que el secretario de Turismo, Luis Guillermo Benítez Torres, comentó a los medios de comunicación antes de entrar a comparecer ante los legisladores luego de que se le preguntara de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra.

"La verdad estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila. Yo sé que jamás he agarrado un peso que no me corresponda y en su momento todo se va aclara", declaró.

Por otro lado, aseguro estar en la mejor disposición para dar su declaración respecto a las cuentas públicas de Mazatlán, correspondientes al ejercicio fiscal del 2021. Dicho informe fue rechazado por los legisladores debido a que presentaba irregularidades.

Que enfrente el desafuero

La fiscalía realiza una investigación por el supuesto desvío de fondos municipales que identifico la Auditoría Superior del Estado en un contrato realizado por el ayuntamiento para la compra mil 139 lámparas, con un costo de 187 mil 400 pesos cada una. Dicho contrato fue concretado sin realizar licitación.

Lo último que se supo fue que el Congreso del estado recepcionó la solicitud de juicio político contra el secretario de Turismo, el pasado 24 de octubre.

Durante la comparecencia de "El Químico", el diputado priista Luis de la Rocha pidió al secretario que enfrentará el desafuero para qué se ganará el puesto que hoy ocupa.

"Se lo digo de frente, secretario. Encare el desafuero para que sea merecedor de esa secretaría de Turismo y que la represente con dignidad. Eso necesita Morena de usted y todos los sinaloenses", expresó el diputado.

Después de este comentario, la diputada Luz Verónica Avilés Rochín, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso, indicó a de la Rocha que los cuestionamientos deben girar en torno al trabajo elaborado por la secretaría en el 2022.