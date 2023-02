Comienza a llegar el turismo a algunos días del inicio del Carnaval de Mazatlán 2023

Mazatlán, Sin.- Decenas de turistas abarrotaron la Zona Dorada en Mazatlán mientras caminaban para conocer, tomar el transporte o ingresar a la playa, algunos incluso ya se veían preparados para el Carnaval, pues comentan que en su mayoría llegaron este fin de semana para no tener problema con hospedaje o algunos detalles previos a la fiesta grande del puerto.

"No queríamos que se complicará nada, reservamos una casa cercas del malecón, porque supuestamente por ahí pasa el desfile, así que nos preparamos bien, nos encantó la casa y ahora más fascinados estamos quedando recorriendo la zona dorada como le dicen aquí, hay muchas cosas, desde restaurantes hasta lugares para recuerdos, está bonito," Comentó Maya Espinoza, quien visita Mazatlán desde Querétaro.

Un grupo de turistas que venían de Zacatecas, dieron a conocer que aparte del Carnaval, querían venir a subirse a los tradicionales viajes en paracaídas, ya que desde hace tiempo habían visto por redes sociales esta atracción y ahora lo querían intentar durante su estadía en el puerto.

"Aparte de querer venir al carnaval, nos gustó mucho el paseo que vimos en Internet, vimos un video en el que alguien se subía al paracaídas y los paseaba por el mar, queremos intentarlo o por lo menos yo quiero, se ve muy padre la verdad, me imagino la adrenalina que se ha de sentir estando a esa altura," Dijo entre risas Hibran Valerio, turista oriundo de Zacatecas.

Maravillados con los monigotes

Una turista que se encontraba recorriendo la Zona Dorada, expresó que previamente habían dado un recorrido por el malecón, y quedaron fascinados con los monigotes que se encuentran sobre la Avenida del Mar y Paseo Claussen.

"Están muy padres, si le meten creatividad, a muchos no les gustan, pero me imagino que es algo más abstracto, a mí me gustaron muchísimo, quedé encantada con esos monigotes, están grandes y bonitos, ya estando ahí me tome una foto y hasta video le hice, lo voy a presumir con mis amistades de una vez en redes y regresando en vivo," Expresó Luna Cañizales, visitante de Toluca.