Comerciantes de la avenida Insurgentes solicitan acelerar remodelación

Mazatlán, Sin. -En medio de los trabajos de remodelación en la avenida Insurgentes de Mazatlán, los comerciantes de la zona alzan su voz, manifestando su preocupación por las pérdidas económicas que están enfrentando debido a la disminución drástica de clientes.

La falta de acceso a sus negocios ha generado una caída significativa en sus ventas, instando a las autoridades pertinentes a acelerar el proceso de obras.

Desde el inicio de los trabajos, los comerciantes han enfrentado dificultades para mantener sus negocios a flote. La falta de paso vehicular ha obligado a los residentes y visitantes a buscar rutas alternas, evitando así la zona en remodelación y perjudicando directamente a los establecimientos comerciales ubicados en esta arteria principal de la ciudad.

"Nosotros como comerciantes terminamos siendo los más afectados por todo esto de los trabajos, que bueno que lo están arreglando, bravo, pero no se dan cuenta de que el sector de nosotros es muy afectado, apenas y los vecinos compran, pero no todos", comentó Julio, quien atiende una tienda de abarrotes de la zona.

A pesar de las molestias causadas por las obras, se destaca el avance continuo de los trabajos sobre la vialidad. Sin embargo, la urgencia de los comerciantes por una pronta finalización se mantiene firme, en vista de las pérdidas económicas acumuladas durante el proceso de remodelación.

"Están avanzando los trabajos y eso es muy buen, pero si urge que se apuren algunos negocios ya han cerrado, taquerías ya no sacan porque ahorita ya no es negocio, nos ha dado en la torre a los que vivimos de esos negocios y es vivir al día", añadió.

El 23 de enero, se marcó el inicio oficial de la remodelación de la avenida Insurgentes, con una inversión estatal de 28.9 millones de pesos. La primera fase de este proyecto se extiende desde la avenida Gabriel Leyva hasta la calle 13 de abril, y se espera su finalización antes del 30 de julio de este año.