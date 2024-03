Denuncian presunta construcción irregular en el mercado Pino Suárez

Mazatlán, Sin. -Locatarios del mercado Pino Suárez denuncian presunta construcción irregular de un cuarto frío al interior del centro de abastos.

Dicha construcción se encuentra ingresando por la puerta número 11, en la calle Melchor Ocampo, y la presunta irregularidad es la altura de esta cámara frigorífica, que sobresale del resto de la construcción del local.

Los comerciantes, que pidieron el anonimato, mencionaron que el concesionario del local sí cuenta con el permiso por parte de la dirección de Servicios Públicos para realizar esta construcción, más no hay certeza en que esa altura haya sido la autorizada, de aproximadamente 3.5 metros.

De tener la anuencia de la autoridad, sería entonces esta la que cayó en irregularidad, además de que en el proceso de construcción no se ha hecho ningún tipo de supervisión, como lo indica el Artículo 17 del Reglamento de Mercados.

La altura de la construcción es lo que mantiene inconforme a los locatarios. Foto: Carla González / El Sol de Sinaloa

"(...)Además de contar con autorización correspondiente, la obra deberá ejecutarse con sujeción a las especificaciones indicadas por la dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, la que vigilará los trabajos y cuidará que se respete el conjunto arquitectónico quedando las mejoras en beneficio del inmueble", se lee en el documento.

Añadieron que la administradora de este mercado está enterada de la situación, pero hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de la dirección.

Desorden en giros

Los locatarios indicaron que en el mercado no hay orden, ya que no se sigue un lineamiento, no hay una misma altura en sus construcciones y no hay uniformidad.

Anteriormente, habían denunciado que impera un caos visual y deterioro estético en el mercado, al no respetarse la delimitación de sus giros y ante la falta de obras de embellecimiento y mantenimiento.