Semáforo descompuesto provoca caos vial en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El tráfico en la intersección de la avenida Cruz Lizarraga y Lola Beltrán, en Mazatlán, ha alcanzado niveles críticos debido a la inoperancia de uno de los semáforos clave en la zona.

Este problema ha generado caos vial en la zona, debido a que los conductores no tienen la cortesía de ceder el paso y por la ruta de camión que pasa por el lugar.

"Seguido se llena de carros aquí y hacen hasta fila porque no se puede pasar, es muy complicado vivir sin los semáforos, no tienen civismo y educación vial para poder dar el paso a otros, simplemente pasan porque sí", comentó Everardo, vecino de Palos Prietos.

El dispositivo de control de tráfico en la mencionada intersección ha dejado de funcionar, lo que ha provocado un conflicto para los conductores que intentan cruzar la zona. La ausencia de señalización adecuada ha aumentado la confusión y el riesgo de accidentes, particularmente en la bajada del Malecón hacia la vialidad.

"No hay señalizaciones más que una señal de alto que no respetan los conductores, y está mal que no funcionen estamos a nada de Semana Santa y esta avenida es bien concurrida, la toman como una ruta alterna al malecón, si no arreglan van a ocurrir muchos accidentes, porque así ya es tendencia", añadió.

Cabe destacar que el pasado 22 de enero, el equipo de El Sol de Mazatlán realizó una revisión de los semáforos en la zona y se encontraron inoperantes. En aquel momento, un oficial de tránsito estaba presente en la intersección para mitigar el impacto del problema. Sin embargo, en la actualidad, no se ha reportado la presencia de personal de tránsito para supervisar la vialidad, lo que agrava la situación y aumenta el riesgo para los conductores y peatones.

"No hay oficiales, vienen cuando quieren y si tienen ganas, ya tienen días que no caen para acá, no hay nada que ponga orden, aquí solamente está la finta de unos semáforos, pero ni prenden ni alumbran, es más ni los colores se distinguen ya", concluyó.