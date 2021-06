Colonias de Escuinapa tienen 10 años sin agua potable

Escuinapa, Sin.- Durante más de 10 años, habitantes de un sector de la colonia 13 de septiembre han vivido sin el servicio de agua potable, debido a la falta de tubería, la cual no fue instalada en su momento.

Los habitantes del lugar, que se encuentra cercano a las vías del tren, comentaron que desde que se introdujo la red en esta colonia, ellos quedaron fuera y jamás se les ha tomado en cuenta.

"Nosotros no tenemos agua, es más no tenemos tubería, pues menos vamos a tener agua, cuando anduvieron metiendo los tubos, para acá para con nosotros no llegaron, eso fue hace más de 10 años y nunca nos han atendido los gobiernos", externó Graciela Altamirano.

Dijo que para poder tener agua, tienen que poner largos tramos de manguera, pero aún así le batallan.

Asimismo, dijo que en ocasiones tienen que rentar pipas con agua, porque la presión en las mangueras no es suficiente para que les llegue el vital líquido.

Geovani Saracco Martínez, gerente de la Jumapae, dijo que al igual que en esta colonia, existen otras, como la ampliación Juárez, en donde hay tramos que no tienen tubería.

Agregó que para solucionar esto, ya se tiene proyectado introducir la red para poder solucionarlo.

Ya está programado este año, van a meter 300 metros de tubería para darle agua a los hogares que faltan en esa zona.

Saracco Martínez

